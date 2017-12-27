Жительница Бердска: Сватья обалдела от внимания и заботы наших врачей

Не только о проблемах медицины говорили жители Микрорайона на встрече с чиновниками, депутатами и руководителями служб Бердска. Бердчанка поблагодарила бердских врачей за спасенную жизнь ее сватьи, которая приехала в наш город навестить родных.

— Я хочу сказать большое спасибо. К нам приехала сватья из Чанов. Сидела с внучкой. И у нее давление подскочило за 200. Она потеряла память. Ничего не понимала, что с ней. Очень быстро «скорая» приехала. Очень быстро ее поместили в больницу. И такие ей внимание и заботу оказали, что она просто обалдела. И капельницы, и уколы. В окно смотрит — церковь вся в огнях. Нам говорит: «Я под Богом нахожусь». 10 дней отлежала в больнице. Теперь здоровую ее отвезли в Чаны. Она благодарна врачам. Я передаю ее слова, — обратилась к заместителю главного врача бердской горбольницы Надежде Шахатовой пенсионерка.

Надежда Шахатова пообещала, что обязательно передаст эти слова сотрудникам сосудистого отделения. Услышать благодарность от пациентки им будет очень приятно, отметила Надежда Александровна.