Жительница Бердска: Сватья обалдела от внимания и заботы наших врачей

Не только о проблемах медицины говорили жители Микрорайона на встрече с чиновниками, депутатами и руководителями служб Бердска. Бердчанка поблагодарила бердских врачей за спасенную жизнь ее сватьи, которая приехала в наш город навестить родных.
— Я хочу сказать большое спасибо. К нам приехала сватья из Чанов. Сидела с внучкой. И у нее давление подскочило за 200. Она потеряла память. Ничего не понимала, что с ней. Очень быстро «скорая» приехала. Очень быстро ее поместили в больницу. И такие ей внимание и заботу оказали, что она просто обалдела. И капельницы, и уколы. В окно смотрит — церковь вся в огнях. Нам говорит: «Я под Богом нахожусь». 10 дней отлежала в больнице. Теперь здоровую ее отвезли в Чаны. Она благодарна врачам. Я передаю ее слова, — обратилась к заместителю главного врача бердской горбольницы Надежде Шахатовой пенсионерка.
Надежда Шахатова пообещала, что обязательно передаст эти слова сотрудникам сосудистого отделения. Услышать благодарность от пациентки им будет очень приятно, отметила Надежда Александровна.
Это только говорит о плачевном состоянии медицины. На периферии она отсутствует!
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Мама кричала от боли, а ей отказались сделать укол!
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2017/12/27/331990-mama-krichala-ot-boli-a-ej-otkazalis-sdelat-ukol
Я больше в это поверю.
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Статья говорит о том, что люди у нас хорошие. А медицине нужна скорая помощь.
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