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Жительница Бердска: Сватья обалдела от внимания и заботы наших врачей

У пенсионерки, гостившей у родных, подскочило давление за 200. Ей стало плохо и она потеряла память. Бердские врачи спасли пациентке жизнь.

27.12.2017 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Жительница Бердска: Сватья обалдела от внимания и заботы наших врачей

На счету бердских врачей тысячи спасенных жизней

Не только о проблемах медицины говорили жители Микрорайона на встрече с чиновниками, депутатами и руководителями служб Бердска. Бердчанка поблагодарила бердских врачей за спасенную жизнь ее сватьи, которая приехала в наш город навестить родных.

— Я хочу сказать большое спасибо. К нам приехала сватья из Чанов. Сидела с внучкой. И у нее давление подскочило за 200. Она потеряла память. Ничего не понимала, что с ней. Очень быстро «скорая» приехала. Очень быстро ее поместили в больницу. И такие ей внимание и заботу оказали, что она просто обалдела. И капельницы, и уколы. В окно смотрит — церковь вся в огнях. Нам говорит: «Я под Богом нахожусь». 10 дней отлежала в больнице. Теперь здоровую ее отвезли в Чаны. Она благодарна врачам. Я передаю ее слова, — обратилась к заместителю главного врача бердской горбольницы Надежде Шахатовой пенсионерка.

Надежда Шахатова пообещала, что обязательно передаст эти слова сотрудникам сосудистого отделения. Услышать благодарность от пациентки им будет очень приятно, отметила Надежда Александровна.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Это только говорит о плачевном состоянии медицины. На периферии она отсутствует!

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  2. Аноним

    Мама кричала от боли, а ей отказались сделать укол!

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2017/12/27/331990-mama-krichala-ot-boli-a-ej-otkazalis-sdelat-ukol

    Я больше в это поверю. :( :( :(

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  3. Аноним

    Статья говорит о том, что люди у нас хорошие. А медицине нужна скорая помощь.

    Thumb up 5 Thumb down 0

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