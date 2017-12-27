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Тела провалившихся под лед на снегоходе мужчин нашли спасатели из Бердска

Поиск осложнялся ветром и подледным течением Оби в районе ЧП. Бердские водолазы-спасатели обнаружили погибших на глубине 4 метров.

27.12.2017 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Тела провалившихся под лед на снегоходе мужчин нашли спасатели из Бердска

Спасатели из Бердска работают по всей Новосибирской области

Спасатели нашли тела провалившихся под лёд на снегоходе мужчин, об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

— Проведение данных работ осложнялось сильным течением. Водолазы обследовали дно, оно было чистым, были найдены снегоходы и тела погибших. В настоящий момент водолазные работы прекращены, — рассказали в ведомстве.

Сложнейшие поисковые работы на замерзшем водоеме, с риском для собственной жизни, проводили в свой профессиональный праздник спасатели в Новосибирской области.
С утра среды спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России приступили к проведению водолазных поисковых работы на акватории реки Обь в Болотнинском районе. Там 25 декабря двое мужчин катались на снегоходе в районе поселка Усть-Тула и пропали. Мужчины провалились под лед.

В отдел полиции в понедельник поступила такая информация. В этот же день поиски пропавших проводились силами местного населения, полиции и пожарно-спасательного гарнизона по береговой линии. На реке Обь было обнаружено место провала.

26 декабря для проведения поисковой операции четыре спасателя Бердского ПСО, оснащенные специальным водолазным снаряжением прибыли в п. Усть-Тула. Им предстояли сложнейшие водолазные работы на замерзшей реке с сильным подледным течением.

Место проведения водолазных работ находится в 15 метрах от берега, где глубина водоема составляет от 2,5 до 4 метров. Толщина ледового покрова на месте проведения работ варьируется от 30 до 80 см. Всего в поисково-спасательной операции было задействовано 19 человек, 7 единиц техники.

Температура воздуха в районе проведения поисковых работ – 6 градусов, снег, ветер 10 м/сек, температура воды в реке +2 градуса.

Как сообщили в МЧС подо льдом бердские спасатели обнаружили тела пропавших мужчин возраста 36 и 55 лет.


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