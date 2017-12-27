Тела провалившихся под лед на снегоходе мужчин нашли спасатели из Бердска

Спасатели нашли тела провалившихся под лёд на снегоходе мужчин, об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

— Проведение данных работ осложнялось сильным течением. Водолазы обследовали дно, оно было чистым, были найдены снегоходы и тела погибших. В настоящий момент водолазные работы прекращены, — рассказали в ведомстве.

Сложнейшие поисковые работы на замерзшем водоеме, с риском для собственной жизни, проводили в свой профессиональный праздник спасатели в Новосибирской области.

С утра среды спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России приступили к проведению водолазных поисковых работы на акватории реки Обь в Болотнинском районе. Там 25 декабря двое мужчин катались на снегоходе в районе поселка Усть-Тула и пропали. Мужчины провалились под лед.

В отдел полиции в понедельник поступила такая информация. В этот же день поиски пропавших проводились силами местного населения, полиции и пожарно-спасательного гарнизона по береговой линии. На реке Обь было обнаружено место провала.

26 декабря для проведения поисковой операции четыре спасателя Бердского ПСО, оснащенные специальным водолазным снаряжением прибыли в п. Усть-Тула. Им предстояли сложнейшие водолазные работы на замерзшей реке с сильным подледным течением.

Место проведения водолазных работ находится в 15 метрах от берега, где глубина водоема составляет от 2,5 до 4 метров. Толщина ледового покрова на месте проведения работ варьируется от 30 до 80 см. Всего в поисково-спасательной операции было задействовано 19 человек, 7 единиц техники.

Температура воздуха в районе проведения поисковых работ – 6 градусов, снег, ветер 10 м/сек, температура воды в реке +2 градуса.

Как сообщили в МЧС подо льдом бердские спасатели обнаружили тела пропавших мужчин возраста 36 и 55 лет.