Поставил рекорд отток иностранного капитала из российских акций

Отток иностранного капитала из акций российских компаний вновь ускорился.

На минувшей неделе зарубежные фонды, инвестирующие в российский рынок, продали бумаг еще на 126 млн долларов, следует из данных Emerging Portfolio Fund Research.

Крупнейший американский биржевой фонд, ориентированный на РФ, — VanEck Vectors Russia ETF — теряет клиентов без остановок почти три месяца подряд: последний раз свежие деньги от инвесторов он получал на первой неделе октября.

С тех пор из фонда ушло 278,5 млн долларов — на такую сумму он был вынужден продать российские акции, чтобы вернуть средства пайщикам.

С начала года отток из фонда достиг 749 млн долларов, следует из оценки etf.com: в результате ушло в 1,5 раза больше средств, чем было получено за 2015-16 гг вместе взятые (520 млн долларов).

В целом фонды-нерезиденты в 2017 году вывели с российского рынка акций 1,4 млрд долларов, подсчитал главный стратег «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов: эта сумма учитывает как фонды, которые отчитываются на недельной основе и попадают в статистику EPFR, так и те, что предоставляют данные раз в месяц.

В данных за последнюю неделю есть разночтения, и возможно, EPFR пересмотрит цифру в сторону уменьшения, говорит Смольянинов, но итоговой картины это не изменит. Результат минувшего года — худший за все время санкций и второй худший в истории российских фондов: больше за год рынок РФ терял только в 2013 году. Тогда нерезиденты вывели 3,6 млрд долларов (или 3,2 млрд, если считать только фонды, которые отчитываются на недельной основе).

Среди сопоставимых развивающихся площадок рынок РФ также установил антирекорд. В номинальном выражении больше потерял Китай — 6,6 млрд долларов. Однако капитализация китайского индекса Shanghai Composite в 22 раза превышает капитализацию индекса РТС, и в процентном отношении вывод средств из российских активов превысил китайские потери в десятки раз: 4,2% от суммарной стоимости ключевого индекса против 0,1%.

В целом фонды развивающихся рынков за год зафиксировали приток инвестиций на 62 млрд долларов. Фонды, ориентированные на Индию, получили 4,2 млрд долларов, на Бразилию — 2,5 млрд. Приток в фонды акций развитых стран достиг 220 млрд долларов.

Нерезиденты активно покупали российские активы в конце 2016 года, делая ставку на то, что приход к власти в США Дональда Трампа позволит снять геополитическую напряженность и, возможно, санкции с России, напоминает начальник управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимир Веденеев. Однако вместо этого произошло ухудшение отношений, которое переросло в расширение санкционного режима.

«Отток связан в первую очередь с низкими темпами роста экономики и прибылей российских компаний», — говорит Смольянинов. За 9 месяцев российский ВВП прибавил 1,6%, что в 2,5 раза меньше скорости, с которой растет мировая экономика в среднем. Прибыль бизнеса, по данным Росстата, к концу сентября сократилась на 8,5%, а вместе с ней — рентабельность каких-либо отраслей, кроме добычи полезных ископаемых и их транспортировки за рубеж.

Инвесторы не уверены в том, что цены на нефть останутся стабильными на относительно комфортных для России отметках выше 60 долларов за баррель; кроме того, идет переток капитала в США, в частности, на строительный рынок, после заявлений Трампа о планах инвестировать триллион долларов в инфраструктуру, говорит старший аналитик AMarkets Артем Деев.

При этом «основная часть денег находится в руках у нерезидентов, они же являются и ключевыми игроками российского рынка», добавляет он: в 2015-16 гг на фоне притока зарубежного капитала индекс ММВБ взлетел в 1,5 раза. Выход нерезидентов, напротив, привел к тому, что за 2017 год он потерял 6,6%, а в первой половине года падал на 18%.

Долларовый индекс РТС снизился к концу декабря на 1,4%, показав один из худших результатов среди развивающихся стран. Сильнее снизились (на 13,5-18%) только индексы бирж Ближнего и Среднего Востока, тогда как большинство рынков EM прибавили с начала года 15-50%.

Чтобы нерезиденты вернулись, нужна стабильность на нефтяном рынке и уверенность во внешнеполитической ситуации вокруг России, говорит Деев.

«Рост на российском рынке, как и на большинстве развивающихся, связан обычно именно с притоком инвестиций из-за рубежа. Без них расти тяжело или невозможно с учетом, что база местных инвесторов пока очень слабая», — резюмирует Смольянинов.

Источник: finanz.ru