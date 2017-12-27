Путин поблагодарил правительство за решение всех вопросов за 5 лет

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за работу в течение последних пяти лет, отметил, что кабмин сделал больше возможного, решил все вопросы.

На предновогодней встрече с кабинетом министров в доме правительства он напомнил, что работает с нынешним составом кабмина более пяти лет.

«Это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике. <…> Но должен сказать, что правительство РФ сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — заявил он.

Глава государства призвал правительство сохранить стиль работы, который позволяет эффективно решать стоящие перед страной проблемы, передает ТАСС. «У нас много задач, которые предстоит еще решить, но уверен, что если такой стиль работы, который сложился за последние годы, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться», — сказал президент.

Путин отметил, что эта работа будет проводиться еще более эффективно, чем это было ранее. «Я еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом, благодарю вас за совместную работу и желаю вам самого доброго», — сказал глава государства.