Цены на коммуналку и налог на жилье изменятся в 2018 году

Тарифы на ЖКХ в России индексируются ежегодно, чего не скажешь о зарплатах и иных видах доходов населения. А с 2016 года еще и налог на недвижимое имущество начали рассчитывать на основе кадастровой стоимости, из-за чего размер налога взлетел в разы, а то и в десятки раз, в зависимости от рыночной стоимости жилья.

Что ожидает собственников жилья в 2018 году? Будут ли и дальше повышаться тарифы и налоги? В этих и других вопросах для «Российской газеты» разбиралась Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари.

Если мы посмотрим на динамику тарифов на ЖКХ, то можно немного успокоиться — взрывного роста тарифов в следующем году не ожидается. Дело в том, что тарифы на ЖКХ существенно повышаются, когда поставщикам коммунальных услуг, газа и электроэнергии необходимо компенсировать существенный рост инфляции. Но официальная инфляция в России с 2016 года снижается. В 2016 году инфляция потребительских цен составила всего 5,4%. В текущем и 2018 году инфляция ожидается на стабильном уровне в 4% ежегодно.

Соответственно, и значительного роста тарифов ожидать не следует. Согласно ряду прогнозов, тарифы ЖКХ в 2018 году вырастут не более чем на уровень инфляции (на 4%). В 2019 году прогнозируется рост тарифов также не более, чем на 4% (т.е. опять наравне с инфляцией). А основным фактором роста тарифов на ЖКХ, как правило, является рост стоимости электроэнергии — электроэнергетика весьма чувствительна к инфляции.

Что касается новой методики расчета налогов на имущество, то, увы, налоги в следующем году должны будут увеличиться, а после 2019 года действующий сейчас понижающий коэффициент будет отменен. Так что собственникам квартир в центре Москвы (под центром я подразумеваю не обязательно близость к московскому Кремлю, а все районы не далее Третьего транспортного кольца), а также элитного жилья придется затянуть пояса или искать другое жилье подальше от центра — налог для владельцев таких квартир может увеличиваться на 20-30% в год.

Впрочем, не все так мрачно. Если квартира, по вашему мнению, была неадекватно дорого оценена (так, что кадастровая стоимость превысила рыночную), то можно через суд заставить провести переоценку, и налог на недвижимость будет уменьшен. А владельцам небольших и недорогих квартир беспокоиться не придется — для них ставки налога на недвижимость значительно расти не будут.

По мнению чиновников, с помощью новой «революционной» методики расчета налога на недвижимость достигается определенная «социальная справедливость». Действительно, для состоятельных граждан, которые являются владельцами не только нескольких объектов недвижимости в Москве, но еще и недвижимости за рубежом, платить налоги не составляет проблем при их доходах. А для «среднего класса», особенно для людей, которые живут в центре Москвы, заработав на квартиру в докризисное время своим трудом или приватизировав построенное еще в советские времена жилье, рост налогов на имущество может оказаться неподъемным.

За 9 месяцев 2017 года средние зарплаты в России повысились только на 2,5% (меньше темпов годовой инфляции), а размер средней зарплаты по стране находится на уровне 45 000 рублей в месяц. В Москве, правда, по некоторым оценкам, картина более оптимистическая, и средние зарплаты в столице могут доходить до 90 000 рублей в месяц. Но речь идет о средних величинах, в этих терминах и средний размер налога на имущество не так велик, как кажется. Однако, как говорят в народе, «если я ем капусту, а мой начальник — мясо, это не значит, что мы вместе едим голубцы». Средние величины нередко вводят в заблуждение.