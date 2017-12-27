Ключи от квартиры вручили многодетному спасателю из Бердска

Сегодня, 27 декабря, российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Накануне людей этой мужественной профессии чествовали и в Бердске. В городском историко-художественном музее прошли торжества для пожарных, дознавателей и сотрудников бердского поисково-спасательного отряда.

Факт

27 декабря МЧС России исполнилось 27 лет. За это время спасатели оказали помощь свыше 5 млн человек, спасли более 1,5 млн человек, ликвидировали около 30 тыс. чрезвычайных ситуаций, потушили боле 6 млн пожаров.

— Вы своим трудом спасаете человеческие жизни, делаете богоугодное дело, — подчеркнул замначальника главного управления противопожарной службы по Новосибирской области полковник внутренней службы Евгений Лебедев. — 27 декабря праздник не только профессиональных спасателей, пожарных, кинологов, это праздник обычных граждан, которые не проходят мимо человеческой беды и готовы прийти любому человеку попавшему в беду на помощь.

Евгений Валерьевич имел в виду водителя бердской маршрутки Алексей Целищева, который вынес из задымленного дома горевшего мужчину. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональный главк МЧС ходатайствует о награждении бердчанина медалью «За отвагу на пожаре».

Автор видео Елена Белоусова



Полковник Лебедев пожелал, чтобы они всегда возвращались домой и помнили, что их ждут дома ваши близкие и родные. И наградил бердских спасателей ведомственными знаками отличия МЧС России, грамотами и благодарственными письмами.

За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность, при спасении людей от огня медалью «За отвагу на пожаре» были награждены помощник начальника караула 32-й пожарно-спасательной части Макаров Павел и начальник караула этой же части Ковалев Алексей.

Старший пожарный 11-й пожарно-спасательной части Куликов Виктор и начальник караула этого же подразделения Яровенко Владислав награждены нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» за самоотверженные действия при ликвидации последствий на месте обрушения кровли в манеже конного клуба «Аллюр».

Главе многодетной семьи — начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Николаю Степоненкову были вручены ключи от двухкомнатной квартиры, приобретенной на единовременную социальную выплату из средств МЧС России.

— Никакими грамотами, премиями, медалями и даже ключами от квартиры нельзя оценить спасенные жизни. Жизнь человека бесценна! Огромное спасибо Вам всем за то, что вы делаете! Храни вас Неопалимая Купина! — поздравил Лебедев.

В этот день пожарных и спасателей поощрил мэр Бердска Евгений Шестернины и председатель Совета депутатов города Валерий Бадьины. А также привествовала кадеты МЧС из бердской школы №2 «Спектр».

Евгений Анатольевич отметил, что за время существования МЧС его сотрудники спасли население 10 городов как Бердск.

— Спасатели — люди широкой и доброй души. Отдавать и рисковать свою жизнь во благо другого не каждый сможет. Вы не за грибами ходите в лес. Я догадываюсь, о тех переживаниях, которые испытывают ваши жены провожая вас на службу. Здоровья вашим близким в новом году, уюта дому, добра, тепла и любви, — поделал Евгений Анатольевич.

Автор видео Елена Белоусова

