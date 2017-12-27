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30 металлодетекторов на выборы президента запросила в областном главке полиция Бердска

К безопасности граждан и соблюдению законов на выборах отнесутся со всей тщательностью. Привлекут даже кинологов с собаками.

27.12.2017 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

30 металлодетекторов на выборы президента запросила в областном главке полиция Бердска

Полиция Бердска будет следить за порядком на выборах

Безопасность на избирательных участках обеспечат правоохранители Бердска. 18 марта 2018 года вся страна будет выбирать президента. В Бердске уже вовсю началась подготовка к этому значимому событию.

Как доложил заместитель начальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин, в день выборов полицейские будут охранять помещения избирательных участков. Кроме того, они будут следить за обстановкой на парковках и прилегающих территориях возле мест голосования.

Ожидается, что на избирательных участках в этом году появятся металлодетекторы.

— Нам необходимо как минимум 30 рамок, — уточнил Волгин. — Мы запросили в ГУ МВД по Новосибирской области 30 рамочных металлодетектеров.

Отметим, что на регион всего выделено 140 таких рамок.

Машины, на которых будут перевозить бюллетени, проверят кинологи вместе со служебно-сторожевой собакой. Проверке подвергнутся и водители этих автомобилей. Полиция не рекомендует допускать до столь ответственной миссии сомнительных граждан, имеющих проблемы с законом.

Подробнее о подготовке к выборам в Бердске — в ближайшее время.


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