КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Срочно продам квартиру 89138984582
Срочно продам 1-ю, 89139396738
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция по применению: Кто и как чистит дороги Бердска

Жительница Бердска: Сватья обалдела от внимания и заботы наших врачей

Навальный получил доход в 41 млн рублей за 6 лет

Ответы мэра Бердска: Котельные не экономят на тепле

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 23% в 2018 году

Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!

США расширили санкции против КНДР

Тела провалившихся под лед на снегоходе мужчин нашли спасатели из Бердска

100 млн рублей потратит бизнесмен Илющенко на строительство «Бердского острога» в Бердске

Поставил рекорд отток иностранного капитала из российских акций

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


День МЧС, гуляем!

Спасибо всем, кто с нами, и дай Бог здоровья тем, кто жив остался!

27.12.2017 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Leonnz:

Мы не купаемся в фонтанах…просто делаем свою работу!

Спасибо всем, кто с нами, и дай Бог здоровья тем, кто жив остался! Ребят, от души.. с праздником! И счастья всем..

День МЧС, гуляем..


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бердский суд защитил честь академика РАН Владимира Болдырева Мама кричала от боли, а ей отказались сделать укол! В июне 2018 года в Бердске будет открыт «Бердский острог»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО "Похоронный дом Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика