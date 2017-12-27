В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист

Мы не купаемся в фонтанах…просто делаем свою работу!

Спасибо всем, кто с нами, и дай Бог здоровья тем, кто жив остался! Ребят, от души.. с праздником! И счастья всем..

День МЧС, гуляем..