Несколько лет жила на могиле сына одинокая пенсионерка на Урале

Одинокая 65-летняя пенсионерка Людмила Степко несколько лет жила в полуразрушенной избе в Березовском. В доме не было электричества, отопления и газа. Все свободное время пожилая женщина проводила на одном из городских кладбищ, на могиле сына. Летом она там фактически жила, ночевала прямо на погосте. А зимой перебиралась в свою избушку, продуваемую всеми ветрами. Женщина спала, завернувшись в несколько одеял. На пропитание ей с трудом, но хватало. К тому же старушке не давали умереть с голоду сердобольные соседи. А недавно историей бабушки заинтересовались местные общественники.

— Несколько лет назад пенсионерка обитала вместе со своей престарелой мамой в частном доме на окраине Екатеринбурга. У нее был сын, который жил в Березовском, но он умер в 2012 году от воспаления легких. А вскоре скончалась и ее мама. Людмила Геннадьевна осталась совсем одна, — рассказал «КП-Екатеринбург» общественник из Березовского Иван Демидов.

После смерти близких Людмила Геннадьевна еще год жила в Екатеринбурге. В это время ей позвонили соседи сына, предложили отключить в пустующем доме газ и электричество. Пенсионерка согласилась. А когда переехала в Березовский, то не смогла подключить обратно свет и газ. Говорит, что обращалась в местную соцзащиту, но там слова бабушки не подтверждают. Так и жила одинокая женщина в домике без удобств, который постепенно стал ветшать, а теперь и вовсе непригоден для жилья. Дом в Екатеринбурге тоже разрушен.

По словам Ивана Демидова, два года назад беззащитностью бабушки воспользовался мошенник. Он оформил на пенсионерку кредит на 9000 рублей в микрофинансовой организации. Два года подряд Людмиле Геннадьевне приходилось гасить долг из своей пенсии. Она отдавала ежемесячно по 2000 рублей — это только проценты по кредиту. Откуда взялся «благодетель», вынудивший Людмилу Степко взять деньги, она пояснить не может.

— Нам удалось в кратчайшие сроки «выбить» для бабушки муниципальную комнату. Но она наотрез отказалась от помощи, — разводит руками Иван Демидов.

После вмешательства волонтеров было решено направить пенсионерку на обследование в екатеринбургскую больницу. Там она сейчас и находится.