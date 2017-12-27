В финал национальной премии «Бизнес-Успех» вырвался Бердск

В Общественной палате России состоялось заседание конкурсной комиссии Национальной премии «Бизнес-Успех», по результатам которого определились финалисты всероссийского этапа. Финал конкурса пройдет 6-7 февраля 2018 года в Москве, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Экспертная комиссия выбрала уникальные по своей специфике и наиболее запоминающиеся идеи малого бизнеса, представленные на конкурс в этом году. Этих предпринимателей смело можно назвать новыми бизнес-героями современности с активной жизненной позицией. Председателем комиссии выступил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. Предприниматели, уже добившиеся значимых успехов в различных сферах деятельности, будут представлять свои проекты на ключевом событии «Бизнес-Успеха» — Всероссийском финале премии, который пройдёт 6-7 февраля 2018 года в Москве.

В этом году «Бизнес-Успех» побывал в Чувашии, Бурятии и Удмуртии, Ставропольском крае, Рязани, Великом Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Смоленске, Воронеже, Волгограде и Новосибирске. Также состоялся специальный этап премии для представителей моногородов в Котовске Тамбовской области.

На участие в заключительном этапе премии за 2017 год претендовало почти 2000 предпринимателей со всей России. 80 из них завоевали свой «Золотой домкрат» на одном из 13 региональных финалов конкурса. Из этого числа только 24 конкурсанта получили приглашение в московский финал и шанс побороться за звание лучшего бизнесмена страны по восьми заявленным номинациям.

Претендентов отбирали члены экспертной комиссии, в число которой помимо Александра Калинина вошли: президент электронной площадки РТС-тендер и вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Степанов, директор по организации поддержки некрупных экспортёров группы Российского экспортного центра Борис Игошин, депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Сазонов, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ» и руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова, главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко, журналист и телеведущий канала «Россия 24» Роман Плюсов, а также представители Агентства стратегических инициатив, Общественной палаты, Корпорации МСП, ВТБ 24, Уралсиба, «Федеральной пассажирской компании» и ГК «Новард» и др.

По итогам встречи Александр Калинин предложил более активно поддерживать победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» в медийном плане: «Потрясающие яркие истории предпринимателей, которые были представлены в течение года, с трудом поддаются отбору. Сегодня мы отметили действительно интересные, перспективные и такие важные для нашей страны проекты. Необходимо придать медийный импульс историям победителей премии – не только на финале «Бизнес-Успеха», чтобы их проекты имели сетевое продолжение по всей территории страны через разные каналы».

Президент электронной площадки РТС-тендер Виктор Степанов также добавил, что количество региональных этапов премии за прошедший год выросло с 8 до 13 и выразил надежду, что в 2018 году в конкурсе примут участие представители всех 85 регионов нашей страны.

Среди предпринимательских проектов в каждой представленной категории было определено по три номинанта. Подведение итогов годового цикла региональных туров Национальной премии «Бизнес-Успех» и награждение лауреатов 2017 года состоится в начале будущего года.

Финалисты всероссийского этапа Национальной премии «Бизнес-Успех»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»

— Узловский район Тульской области

— Моргаушский район Республики Чувашия

— Баунтовский район Республики Бурятия

— Новгородский район Новгородской области

— Зеленоградский городской округ Калининградской области

— Город Зверево Ростовской области

— Город Железноводск Ставропольского края

— Завьяловский район Республики Удмуртия

— Вяземский район Смоленской области

— Россошанский район Воронежской области

— Город Набережные Челны Республики Татарстан

— Город Михайловка Волгоградской области

— Город Бердск Новосибирской области

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город победил в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» на окружном этапе.

Новые перспективные бизнес-направления, применение цифровых технологий, инвестирование в предпринимательство и прогнозы развития малого бизнеса легли в основу программы Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Форум прошел в Новосибирской области 30 ноября при поддержке Правительства региона, его участниками стало более 400 человек – представители органов власти, бизнес-структур, предприниматели и эксперты из 15 регионов страны.

Муниципальная практика, признанная членами экспертного жюри лучшей, будет представлена на федеральном уровне и поборется за главный приз – инвестиции в развитие территории, а также войдет в состав Атласа лучших муниципальных практик России.