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Задушил старика в гараже молодой собутыльник в Новосибирской области

Тело 77-летнего жителя Криводановки обнаружили родственники после того, как он пропал. Трагедией завершился конфликт после распития спиртного.

27.12.2017 Фото: СКР Нет комментариев

Задушил старика в гараже молодой собутыльник в Новосибирской области

СКР расследует убийство

Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в селе Криводановка, сообщили сегодня, 27 декабря, в управлении СКР по Новосибирской области.

Следственным отделом по городу Обь регионального СКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ, по факту убийства 77-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что пожилой житель села Криводановка ушел из дома 24 декабря. На следующий день родственники организовали его поиски, в ходе которых обнаружили тело в помещении гаража.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт не смогли на месте установить точную причину смерти мужчины. После проведенной судебно-медицинской экспертизы были сделаны выводы об умышленном причинении смерти потерпевшему.

В это время сотрудниками правоохранительных органов был установлен 35-летний мужчина, который последний находился в компании с потерпевшим. Он изобличил себя в совершении убийства пожилого мужчины 24 декабря в дневное время в его гараже. В тот день они совместно распивали спиртное и, в ходе конфликта подозреваемый повалил потерпевшего на пол и причинил ему смерть путем закрытия дыхательных путей.

В настоящее время подозреваемый задержан. Сегодня судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу продолжаются выполняться следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и оценку доказательств.


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