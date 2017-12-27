Навальный получил доход в 41 млн рублей за 6 лет

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которому Центризбирком накануне запретил участвовать в предстоящих выборах главы государства из-за судимости, на своем сайте опубликовал информацию о доходах и имуществе за последние шесть лет.
«Так долго пришлось возиться, чтобы собрать все справки и выписки на меня и Юлю за последние шесть лет, что жалко, если пропадет. Тем более что вчера наша прекрасная Элла Памфилова в режиме истерики заявила, что она «12 лет в советские времена отпахала, а вы с детей обманом собираете», — написал оппозиционер.
При этом он намекнул на то, что, согласно официальной биографии Памфиловой, она «пахала на профсоюзной должности в «Мосэнерго». «То есть уже тогда была номенклатурным нахлебником, сидящим на горбу у работающих людей. Впрочем, и сейчас у Эллы Александровны дела идут неплохо. Ее доход за год (30 млн) сопоставим с моим доходом за шесть лет (41 млн)», — отметил Навальный.
Что касается его доходов, то с 2011 года Навальный заработал 41,233 млн рублей. Все это время он занимался адвокатской и предпринимательской деятельностью. Он пояснил, что в 2013 году его лишили адвокатского статуса в связи с приговором по «Кировлесу», который уже отменен. После этого он зарегистрировал ИП «для тех же целей». За шесть лет он выплатил 3,107 млн рублей налогов и сборов от адвокатской и юридической деятельности.
Его жена с 2013-го по 2016 год заработала 257,151 тыс. рублей. В собственности семьи: 1/3 доли в квартире в Москве площадью 78,5 кв. м, квартира в пользовании в столице по договору краткосрочной аренды площадью 158,7 кв. м, акции 35 эмитентов («Газпром», «Роснефть», «Барнаульская генерация» и т. д.).
Помимо этого, Навальный владеет автомобилями Hunday Elantra 1.6 GLS Auto и ВАЗ-21083 1997 года выпуска. «От этих двух автомобилей я не могу избавиться много лет. Их когда-то арестовал СК, и ГАИ теперь отказывается снимать их с учета. Восьмерка, я думаю, уже давно в металлоломе», — пояснил он.
Ранее, 26 декабря, Евросоюз опубликовал заявление с критикой российских властей за недопуск Навального к выборам президента РФ. В сообщении ЕС подчеркивается, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для недопуска оппонентов власти к участию в политической жизни. В ЕС рассчитывают, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) будет наблюдать за ходом российских выборов 2018 года.
25 декабря ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты РФ из-за его условной судимости по делу «Кировлеса». По словам оппозиционера, решение ЦИК о недопуске его на выборы направлено «против тех 16 тысяч человек», которые его выдвинули. После оглашения решения ЦИК Навальный заявил, что он и его предвыборный штаб намерены обжаловать в судебном порядке недопуск к выборам и призвал к бойкоту.
Доход составил 41,233 млн,а налог из этого дохода заплатил
3,107 млн, что составляет 7,5% Получается не доплатил 2,253 имлн руб из расчета 13%. Не хорошо не платить налоги. Сам юрист, а закон усиленно нарушать хочет. Осужден и не будоражь людей. Ведь сам то юрист. Значит обман на первом месте Вот такой Навальный.
15 19
Уважаемый Аноним, г-н Навальный озвучил разные статьи доходов. Поэтому огульное исчисление налога в одном размере 13% — это не верно.
Ваш коммент выглядит предвзятым.
11 6
Все налоги он выплатил в полном объеме — идите изучайте опубликованные им декларации. Отечественная налоговая в противном случае не упустила бы шанса арестовать его имущество а то и его самого.
Для сведения: к примеру, 1) компенсация ущерба, полученная от РФ за незаконные преследования, не облагается налогами; 2) для ИП налог уплачивается по другой ставке — это может быть налог по «упрощенке» 6% или по ставке вмененного дохода.
8 5
А вот и бабки на похороны нашлись…подоспели.
8 10
ну что вы так, пенсионер? может вы поживете еще? или точно собрались?
2 5
Ну что вы, мы и рядом не смдели…
0 0
Нехило так за 41 миллион можно и на народ «порадеть», постонать об угнетении от «путинского режима».
Тем более, что за спиной поддержка от олигарха Ходорковского.
Не видел еще у нас ни одного кандидата, который был сам по себе — без миллионов, шикарных дач, партий, поддержки олигархов и прочих буржуазных атрибутов.
Фигня все это…
16 18
41 млн за 6 лет смотрятся блекло и уныло по сравнению с доходами большинства чиновников и депутатов ГД. А уж если взять доходы детей и бывших жен чиновников — то вот где раскрываются ум, смекалка, предусмотрительность, предприимчивость и деловая хватка!
8 6
Что ж не видели? В зеркало посмотрите — чем не кандидат?
1 1
мне вот интересно, а почему никогда не перечисляют конкретные дела?
у кого и на каких процессах он был адвокатом
какой именно предпринимательской деятельностью он занимается? Где его предприятия, сколько у него рабочих?
Такое впечатление, что просто пыль в глаза вместо раскрытия источников доходов и финансирования
17 11
разве нет какой нить адвокатской тайны?
1 7
Более того, мне кажется хомячки кто ему по 500 руб шлют и думают что на эти деньги он живет обманываются. Какой-нибудь Ходорковский финансирует 90% его расходов, а хомячок со своими 100 рублями только для вида массовки.
11 13
Парадокс да и только. Осужденный, а доход составляет пятнадцати работников. Обалдеть. Какие же законы разработаны, или как они применяются, что такое имеет место быть? Но Навальному мало. Подавай побольше.
10 14
Песков такой доход за день получает.
16 8
Аноним, Песков не осужден, а Навальный осужден, т.е. преступник. Место в тюрьме, а он становится миллионером. Уловил разницу?. В этом большая разница
14 20
ии?
Что у нас мало миллионеров(а то и миллиардеров) имеющих судимость?
Да ой ли?
14 8
У финансиста Силуанова 1мл. 700тыс. в месяц только зарплата. Зачем ему беспокоиться, за нищий народ. Вот поэтому так и живём. Это во сколько раз он получает больше, чем в среднем по России? В 50 раз? А пенсионера, так вообще в 100 раз, как миниум.
3 0
Как грубо, не профессионально, без знания дела и отношения исполнителя к работе Навальный оценил время работы Памфиловой в профсоюзах. Получается что только Навальный и трудится в России. А остальные бездельничают. , Как сильно хочет власти Навальный. Но на лжи управлять народом просто невозможно.
10 14
«Но на лжи управлять народом просто невозможно.»(с)
Гарантируете?
13 7
Уже сто лет управляют. 75 лет до и 25 после.
0 2
41 млн за 6 лет
это получается примерно 570 тысяч в месяц….
ну… я бы имея такой доход постарался жить как можно тише и спокойнее, не подвергая семью опасности и свое здоровье также.
Вывод один: это доход за ту деятельность которую он ведет.
Варианта 2:
1. Это реально пожертвования хомячков. В таком случае вопрос: хомячки согласны платить Навальному зарплату в 570 тысяч рублей в месяц?
2. Это тупо западные деньги и он их отрабатывает. В таком случае он тупо развел всех хомячков и отрабатывает по полной
9 10
Дорогой же Аноним, Вас впечатлили 570 т.р. /мес. в виде заработка? Равнять зарплаты квалифицированных работников наши периферийные и столичные (даже на наёмных работах) — это некорректно.
Предпринимательская деятельность — весьма обширный спектр деятельности.
К примеру, даже нотариус за один листок под названием Доверенность берёт около 2,5 т.р. и т.п.
Хомячки — кто это? Судя по сквозящей интонации изложения — это уничижительное обозначение людей?
10 6
Я всегда говорил, что тупых в России море. У Навального нашли гроши и вой подняли. А вот у кого миллиарды, причем в долларах, тупо не видят.
Тупо не видят триллионы в офшорах, тупо не видят миллиарды долларов, уплывающих каждый год в США.
Дебилизм и только!
6 5
«Ранее, 26 декабря, Евросоюз опубликовал заявление с критикой российских властей за недопуск Навального к выборам президента РФ. В сообщении ЕС подчеркивается, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для недопуска оппонентов власти к участию в политической жизни.»
***
Во-во-во! Для испании и каталонии с арестованными членами правительства каталонии и беглым пучдемоном вот эти их стенания как нельзя лучше и подходят!
«Свободу каталонским чиновникам, томящимся в испанских застенках! Прекратить травлю пучдемона!»
6 1
Надо же, как они оперативно умеют «публиковать заявления»!
А чего по сожжённым в одесском доме профсоюзов молчат? Уже больше трёх лет молчат!Словно и не было трагедии с человеческими жертвами свыше 60 погибших! Фарисеи! Двуличные марионетки пиндосии!
6 3
Сейчас мы не знаем, а может и не узнаем никогда, чьим проектом является Алексей Навальный. Безусловно, Навальный является одним из самых серьезных и продуманных проектов за всю новейшую историю политики. Мы давно успели привыкнуть к тому, что в последнее время многие политпроекты пишутся на коленке, а исполняются невежественно и спонтанно. Но Навальный, как мы теперь видим, продуман довольно глубоко и на сто ходов вперёд.
Также невооружённым глазом видно и то, что поставивший на него практически идёт ва-банк.
Думаю, тема эта интересна и актуальна, хотел бы всех вовлечь в игру по разгадке этой тайны, получить дополнения и поправки.
Мы, конечно, не можем располагать фактами, но у нас есть глаза и здравый рассудок.
Итак, сначала лично мои сухие константы:
1. Проектом управляет один из самых могущественных людей государства. Иначе быть просто не может. А посему нельзя исключать и Путина.
2. Хозяин проекта если и не прямой ставленник Америки, то, как минимум, ею руководим.
3. Совершенно точно, что именно этот человек убил Немцова и убрал с арены Прохорова.
4. В проект посвящены единицы – он настолько засекречен, что до 90% элиты от него изолированы.
Пункт 4 обеспечивает проекту не только тайну, но и видимость естественности всего происходящего. Средние эшелоны власти совершенно искренне давят Навального как могут – отказы в митингах, недопуск на ЦТ и т.д. Даже при ювелирной договорённости такая слаженность действий вряд ли была бы возможна. Значит, они не в курсе. Догадываются, конечно, поди не глупее нас вами. Но, не зная, как поступить, действуют стандартно.
Одним из самых интересных вопросов продолжает оставаться факт его физической неприкосновенности. Вопросом, почему он до сих пор жив, не задается, наверное, только ленивый. Этот вопрос ему задают почти в каждом интервью как местные, так и иностранные журналисты.
Настоящие буйные давно уже убиты, посажены, изгнаны, запуганы. И на их фоне Навальный, являясь по сути самым «опасным» элементом, шагает уж слишком уверенной поступью.
Не знаю, как в других странах, но в нашей — политическое убийство это привилегия только очень высших чинов. Таким образом, получается, что высшие все предупреждены, а средние никогда в это не полезут, не их компетенция. Маргиналы же подобными вещами не занимаются, как правило. И потому Навальный знает, что ему ничего не грозит.
А был ли инцидент с повреждением глаза задуманным спектаклем, или действительно форсмажором – большого значения не имеет и сути дела не меняет.
Не менее красиво разработана и система его «отпусков», проще и умнее не придумать. СИЗО – официально самое изолированное место от СМИ, идеально подходящее для всевозможных встреч, консультаций, того же отдыха. Можно предположить, что часть времени он проводит даже не в стенах СИЗО, это тоже легко осуществимо.
Навальный обладает инсайдерской информацией – его расследования и предоставляемые факты всегда точны и неопровержимы. Это очень дорогостоящая работа, на неё не способен ни сыщик, ни аналитик – всё это в чистейшем виде ни что иное, как слив сверху. (с) ))))
4 2
О-о-о!
Аноним — вот не ожидал от вас,что у вас есть дар предвидения…Но что-то близкое к нему у вас есть.
Да,действительно,кто-то стоит у этого НАвального за спиной,иначе он давно уже не ходил бы спокойно по Москве и не разъезжал бы стране…Так же верно подмечено,куда он выезжает в отпуска/чем он там занимается тоже покрыто мраком/,а также откуда он получает такую совершенно секретную инфу про вышестоящих чиновников — кто ему сливает эту инфомацию и за какие деньги/если надо было,то ФСБ давно бы уже разобралось в этом деле/.
Так что вывод один — НАвальный это актер,который кому-то нужен,а вот кому,это,может быть,вскроется лет через 5-6.
Человек — против НА и его пров — в
0 0
То есть люди с зарплатами 10-15 тысяч переводят деньги Навальному чтобы у него была зарплата 600 тысяч в месяц!!!
А те кто переводят — знают на что кроме таких зарплат деньги их тратятся? Судя по всему на билеты бизнес-класса в самолетах и всякие пирушки…..
И эти люди еще потом на кого то показывают пальцами!
Воистину мир с ума сошел!
6 4
=…люди с зарплатами 10-15 тысяч…=
— вот, это и есть важное.
Разве не стоит призадумываться над тем, почему же так зарабатываем и соответственно живём в стабильности полунищенства .
Бесспорно, немало тех, кто держится на плаву. Но благодаря чему? какие поплавки удерживают на этом плаву?
Но судить о ситуации приходится по состоянию окружающей среды, жизни.
Если взять наш городок, то, как говорится, остаётся лишь «обнять и плакать».
Основная часть населения выживает, как может, за счёт усадеб и огородишек.
Нечем похвастать горожанам. А если взять за пример медицинское обеспечение, то это — ужас, ужас… Лишний воздержишься от похода в медучреждение — толпы, очереди, отсутствие присутствия самого необходимого.
Так ли должны и можем жить?
Может быть и надрывают пупы наши верхи, радея за нас, людишек, но «от того, что твердят халва, халва, — во рту слаще не становится»
1 2
У финансиста Силуанова 1мл. 700тыс. в месяц только зарплата. Зачем ему беспокоиться, за нищий народ. Вот поэтому так и живём. Это во сколько раз он получает больше, чем в среднем по России? В 50 раз? А пенсионера, так вообще в 100 раз, как миниум.
0 1