Ответы мэра Бердска: Котельные не экономят на тепле
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 23% в 2018 году
Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!
США расширили санкции против КНДР
Тела провалившихся под лед на снегоходе мужчин нашли спасатели из Бердска
100 млн рублей потратит бизнесмен Илющенко на строительство «Бердского острога» в Бердске
Поставил рекорд отток иностранного капитала из российских акций
30 металлодетекторов на выборы президента запросила в областном главке полиция Бердска
Цены на коммуналку и налог на жилье изменятся в 2018 году