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Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!

Хотим пригласить мам и пап рассказать о дочерях в журнале «Парад», который выйдет в Бердске к 8 марта.

27.12.2017 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!

Ксения Лапина

Дорогие читатели, мы ищем героев! Точнее героинь! Мы ищем поколение миллениумов. Хотим пригласить мам и пап рассказать о дочерях в журнале «Парад», который выйдет в Бердске к 8 марта. Мы решили узнать, какие они, девочки и девушки 21 века? Поэтому если ваша дочь родилась с 1995 года по 2015 год, у нее есть успехи в какой-либо области (культура, спорт, наука и т.д.), она готова общаться с журналистами, милости просим к нам в «Парад»! Мы готовы создать 10 историй о девушках!
Если вы хотите сделать дочери подарок к 8 марта – срочно пишите на ящик редакции bkurer@mail.ru c пометкой в теме «Дочь для Парада», сообщив имя и фамилию дочери, ФИО ваше и ваш номер телефона, сообщите, чем увлечена ваша девочка. Право выбора героинь редакция оставляет за собой.


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