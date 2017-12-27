За подарком в Новый год в «Микронет» спешит народ!

Перед каждой встречей Нового года большинство бердчан задаются вопросом: чем удивить родных, близких и коллег на Новый год? Когда хочется быть оригинальным и не тратить на подарки больше, чем запланировано, тогда смело направляйтесь в «Микронет».

Бабушке будет в радость пить чай из кружки, на которой изображена фотография ее любимого внучка. Любимый человек приятно удивится футболке с уникальным рисунком. А любимые мамочки и папочки наверняка оценят комбо-наборы, состоящие из кружки с фото, шоколада с новогодним оформлением, чая, набора деревянных подвесок. Даже если ваш Новый год будет проходить в другом городе, то сувенир с изображением живописного Бердска станет милым и запоминающимся подарком для родных и близких.

- Сувенирная продукция в «Микронете» очень разнообразная: футболки, кофты, кружки, ручки, календари, фотоколлажи, подарочные наборы и многое другое. Наверное, нет ничего такого, чего мы не делаем. Разработкой сувениров занимаются наши дизайнеры. Мы создавали и изготавливали серию сувениров к 300-летию Бердска, к всероссийским сельским играм. До сих пор тесно сотрудничаем с администрацией нашего города. Продукция постоянно дорабатывается и пополняется новинками. Отремонтировали ДК «Родина» — сувениры идут с новым изображением. Построили церковь — ее рисунок появляется на магнитиках и других изделиях, — рассказала старший менеджер компании «Микронет» Виталина Назарова.

По словам вице-мэра по социальной политике Сергея Носова, у него остались только положительные эмоции от общения и сотрудничества с фирмой «Микронет».

- При подготовке к разнообразным мероприятиям мы обращались по вопросу сувенирной продукции в «Микронет». Например, это касалось 300-летия Бердска и 301-й его годовщины, сельских игр как регионального, так и всероссийского масштаба. Все гости, — которые к нам приезжали, с удовольствием покупали сувениры от «Микронета». Компания представляла различные спортивные объекты и достопримечательности Бердска в Новосибирске на спортивной арене. Всю их продукцию разобрали. Наши кондоровцы нынче в очередной раз ездили в город-побратим Бердска Белый. Следом за ними отправилась творческая делегация коллективы ДК «Родина». Их сопровождали начальник управления образования Жанна Тузова и начальник отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок. Перед поездкой они обратились в «Микронет» с просьбой помочь с сувенирной продукцией. И фирма выдала сувениры в большом количестве. БЕСПЛАТНО. Бердчане раздавали сувениры во всех населенных пунктах, которые посещали. Такое отношение располагает к компании, открытой для активного взаимодействия. Естественно, что при проведении мероприятий, мы будем обращаться к ним, — сообщил вице-мэр по соцвопросам Сергей Носов.

Сергей Анатольевич рассказал, что видел продукцию «Микронета» у других организаций, проводящих разнообразные встречи. Например, на соревнованиях по греко-римской борьбе партия «Едина Россия» представляла продукцию, изготовленную «Микронетом», отметил вице-мэр.

- Микронет порадовал замечательным выпуском грамот, календарей и любопытными открытками «Бердск, город открытый миру». Конечно, у нас есть печатная продукция. Много чего есть. Но «Микронет» делает особенно привлекательную продукцию из дерева, на пластике, в 3D-формате. Найти что-то на свой вкус можно в любой момент и каждый продукт интересен. Здорово, что есть такая компания, реально работающая на город, — выразил свое мнение Сергей Носов.

«Микронет» подготовил покупателям новогодний БОНУС. До 7 января в офисах компании проходит акция «1+1=3». При заказе двух кружек с вашим изображением третья кружка для вас будет бесплатной!



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