ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты

Центризбирком разрешил Ксении Собчак открыть избирательный счет и зарегистрировал доверенных лиц кандидата. Такое решение принято на заседании ЦИК во вторник, 26 декабря. Собчак поблагодарила комиссию за четкую работу с документами и выразила надежду на «гармоничное сотрудничество».

Зампред ЦИК Николай Булаев в ответ заявил, что ЦИК также надеется на гармоничное сотрудничество — в частности, что кандидат будет соблюдать взятые на себя обязательства по части предоставления документов. Он имел в виду, что Собчак предварительно уведомила ЦИК о том, что будет подавать документы в воскресенье, 24 декабря, однако доехала до Центризбиркома только в понедельник. «Мы вас ждали в воскресенье», – подтвердила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также Памфилова воспользовалась возможностью ответить Собчак, которая накануне назвала чудовищной несправедливостью отказ в регистрации политика Алексея Навального, передают «Ведомости». «Я считаю, что чудовищно не это. Чудовищно то, что либеральная общественность, которая должна ратовать за закон, считает, что решение, которое принято в соответствии с действующим законодательством, несправедливо», – заявила председатель ЦИК.

Съезд партии «Гражданская инициатива» в субботу выдвинул Собчак кандидатом в президенты. Политсовет партии, которую возглавляет экс-министр экономики Андрей Нечаев, единогласно поддержал ее выдвижение. Телеведущая, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы».

В понедельник ЦИК отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России из-за непогашенной судимости. После отказа Навальный опубликовал заранее записанное видеообращение, где рассказал о конкретных шагах, которые предлагает для забастовки избирателей. Собчак, в свою очередь, предложила Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах при условии, что ЦИК зарегистрирует ее как официального кандидата. По ее словам, недопуск Навального до участия в выборах лишний раз говорит о необходимости идти на эти выборы. Она также подчеркнула, что выступает против бойкота выборов: выборы остаются единственным способом что-либо изменить, а бойкот является неэффективным и вредным методом, так как «не только не снизит явку, но увеличит проценты [Владимира] Путина».

В программе Собчак несколько глав, которые посвящены внутренней и внешней политике, развитию экономики и социальной политике. Она предлагает отменить все законы, которые ограничивают права людей «в зависимости от их политических или религиозных взглядов, пола, национальности, сексуальной ориентации, профессиональной деятельности или места проживания». Там же говорится о переходе к парламентской демократии, для чего необходимо изменить Конституцию.