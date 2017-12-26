Медалью «За отвагу на пожаре» наградит МЧС водителя маршрутки из Бердска

Накануне профессионального праздника, 26 декабря, в бердском историко-художественном музее чествовали спасателей Бердска. В адрес тех, кто ежедневно рискуя своей жизнью, спасает жизнь горожан, звучали слова благодарности.

Но как оказалось, на помощь терпящим бедствие приходят и те, кто не имеет специальной подготовки, но имеет сострадание и доброе сердце. На торжествах в честь Дня спасателя вспоминали героический поступок бердчанина Алексея Целищева, спасшего человека из горящего дома.

— Я преклоняюсь перед тем парнем, водителем маршрутки, который, проезжая мимо, не являясь профессионалом… Если ты здесь, в зале, я говорю тебе большое спасибо. Спасибо, что есть такие парни на земле, которые понимают, что жизнь другого человека иногда бывает в твоих руках. Неожиданно. В тот момент она оказалась в его руках. И он ее спас, — высказался мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», водитель маршрутки спас мужчину, на котором горела одежда. Услышав от очевидца, что рядом в поселке Мичуринском дымится дом, Алексей Целищев быстро подъехал к месту ЧП, открыл входную дверь, зашел внутрь и вытащил из дома хозяина. На улице затушил снегом горящую на пострадавшем куртку, а затем с еще одним парнем стал тушить горящий диван.

Алексей Целищев будет представлен к медали МЧС России «За отвагу на пожаре». Как сообщили в главке МЧС по Новосибирской области, сейчас оформляют наградные документы, для последующего направления и рассмотрения вышестоящим руководством.

— Я не вижу в этом никакого героизма. Просто действовал по ситуации. Мне кажется, любой мог оказаться в этом месте и открыть эту дверь, вытащить этого мужчину. Я просто ему помог, — скромно отзывается о своем поступке Алексей.

Инцидент произошел утром 20 декабря в поселке Мичуринский Искитимского района (на границе с Бердском). Шесть минут потребовалось пожарным, чтобы прибыть к месту вызова. Им оставалось только провести проверку в доме и убедиться в отсутствии скрытого тления. Пожар был вовремя ликвидирован очевидцами и не получил развития.

С каждой минутой огонь и дым делают ситуацию опасней и оставляют меньше шансов выбраться невредимым в безопасное место. Сотрудники МЧС России уверены, что быстрая помощь Алексея Целищева спасла от беды человека, который мог получить более сильные ожоги и отравление угарным газом. Спасенного в больницу увезла скорая помощь. По предварительной информации, диван в доме загорелся из-за неосторожности при курении.

Известно, что 36-летний Алексей Целищев из династии пожарных и сам хотел служить в МЧС России, но не сложилось. Его отец и тесть – водители пожарных автомобилей, мать раньше также работала в пожарной охране. Алексей знает и понимает, насколько ценно время при возгорании, поэтому действовал решительно и быстро, спас человека и помог ликвидировать пожар.