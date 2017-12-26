Курившую на балконе пенсионерку сдуло ветром на Сахалине

Житель Шахтерска рассказал, что в доме №10 по улице Интернациональной произошёл несчастный случай: из окна 4-го этажа выпала пожилая женщина. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили «Углегорские новости».

Как удалось выяснить у сотрудников скорой помощи, женщина (возраст — около 70 лет) выпала из окна и удачно приземлилась в мягкий сугроб во дворе. Именно благодаря снегу бабушка осталась жива. Сейчас пострадавшую обследуют фельдшеры скорой. Говорят, она находится в полушоковом состоянии: на вопросы не отвечает.

Кстати, получив тревожный сигнал, машина скорой помощи добраться до места происшествия не смогла из-за снежных завалов. Чтобы оказать пострадавшей срочную медицинскую помощь, пришлось пойти на экстренные меры: женщину уложили в ковш погрузчика, так и довезли.

Пока свирепствует метель, а на дорогах практически нулевая видимость, доставить пострадавшую до УЦРБ в ближайшее время вряд ли удастся. Всю необходимую медпомощь женщине пока будут оказывать в Шахтерске.

Очевидец происшествия сообщил «Углегорским новостям», что пожилая женщина вышла на балкон покурить…

Как стало известно позже, выпавшую с 4-го этажа и при этом выжившую 62-летнюю жительницу Шахтёрска на машине скорой помощи отправили в Углегорскую ЦРБ. При практически нулевой видимости водителю пришлось ехать с открытой передней дверью, чтобы видеть дорогу.

Как стало известно журналисту «Углегорских новостей», в результате падения с высоты пожилая женщина сломала три ребра, руку и ушибла голову. Врачи обследуют 62-летнюю пациентку. По словам родственницы, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Кроме того, в квартире потерпевшей взаперти осталась собака. Соседке, у которой есть запасной ключ, дверь открыть не удаётся — она закрыта изнутри. Сейчас близкие бабушки решают, как выйти из сложившейся ситуации.

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