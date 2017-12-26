КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Срочно продам квартиру 89138984582
Срочно продам 1-ю, 89139396738
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты

Медалью «За отвагу на пожаре» наградит МЧС водителя маршрутки из Бердска

Курившую на балконе пенсионерку сдуло ветром на Сахалине

Военные России надолго обоснуются в Сирии

Мэр Бердска: Без диалога с жителями все превратится в административную игрушку, а бюджет станет никчемным

Жители Бердска: Канализация рвется из-за слива фекалий частниками

58% россиян сожалеют о распаде СССР

Поезд насмерть сбил женщину под Бердском

Почему Кремль отказал в регистрации Навальному?

В новом храме не встретили рождество католики Бердска

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Военные России надолго обоснуются в Сирии

Пункт ВМФ в Туртусе расширят до полноценной военно-морской базы. Расходы на это составят 3,2 млрд рублей в год. Соглашение подписали на 49 лет.

26.12.2017 Фото: Минобороны 2 коммент.

Военные России надолго обоснуются в Сирии

Российские военные в Сирии

Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме», — заявил глава Минобороны на селекторном совещании.

Он поблагодарил парламент за ратификацию соглашений.

Сегодня Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы.

Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные.

Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год. Соглашение действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Протокол, который регулирует вопросы размещения российской авиационной группы в Сирии, парламент одобрил летом 2017 года.

11 декабря президент отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии после разгрома террористов. При этом заявлялось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты Медалью «За отвагу на пожаре» наградит МЧС водителя маршрутки из Бердска Курившую на балконе пенсионерку сдуло ветром на Сахалине

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Угу, до тех пор пока Асаду пинка не дадут :-D

    Thumb up 5 Thumb down 4

  2. Гость

    Без базы ВМФ РФ в Тартусе — никак! Иначе ЧМ флот просто заткнут в Чёрном море, в случае конфликта.
    Вот только про «деньги лучше бы на образование, школы и больницы» не надо! При горбачах-эльцинах всё свернули — и получили по щщщам! А ни образования, ни школ, ни больниц новых тогда не появилось! Наоборот позакрывали многие! Да хоть сегодня посмотрите, сколько детских садов ушло под коммерсов и чиновные гнёзда! У нас же, в Бердске! :(

    Thumb up 2 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Консультация врача-гинеколога + кольпоскопия со скидкой 30%
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика