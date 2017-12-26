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Мэр Бердска: Без диалога с жителями все превратится в административную игрушку, а бюджет станет никчемным

Евгений Шестернин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», за что его называли «фантазером», ощущают ли местные власти поддержку нового врио губернатора и чем полезны встречи с народом. (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ)

26.12.2017 Автор: Ксения Горелова Фото: Ксении Гореловой 5 коммент.

Мэр Бердска: Без диалога с жителями все превратится в административную игрушку, а бюджет станет никчемным

Мэр Бердска Евгений Шестернин третий год руководит городом

Мэр Бердска Евгений Шестернин 26 декабря дал «Курьер. Среда. Бердск» традиционное эксклюзивное итоговое интервью. Евгений Анатольевич ответил на читательские и редакционные вопросы. Сегодня мы публикуем первую часть интервью, в которой Евгений Анатольевич подводит общие итоги года и ставит задачи на год грядущий. А ответы главы на вопросы читателей мы обнародуем чуть позже. Следите за публикациями.

Интервью

Евгений Анатольевич, что было самым тяжелым и трудным для вас в этом году?

Кто-то сейчас, наверное, ожидает, что я скажу о «Комфортной среде», что это проблема. Да никакая это не проблема! Кто-то ждет разговора о подготовке к зиме… Каждый видит в чем-то проблему. Город — живой организм. Жизнь устроена как календарь: есть будни, есть праздники. Проблемы у города есть. И они решаются, обсуждаются. Сказать, что мы достигли чего-то фундаментального? Ну, это текущая работа.

В этом году в регионе сменилась власть. Врио губернатора стал Андрей Травников. Как складываются у Бердска отношения с новой властью?

Отношения не у Бердска складываются. Бердск просто живет. Другое дело, что руководитель региона ставит задачи, исполнение которых, во-первых, понятно, а во-вторых, прогнозируемо и, в-третьих, направлено на созидание, а не на какие-то «тестовые» варианты. Ведь можно же дать поручение для некоего тестирования: какова роль администрации в том или ином вопросе? А можно давать поручения для созидания. В частности, проблема грунтовых вод в Бердске. Врио губернатора поддержал нас в этом вопросе. Он познакомился с инвестиционным проектом «Сиббиофарма». Здесь тоже можно было его оценить, а можно поддержать и работать. Вот как раз с новым губернатором работа настроена на созидание и поддержку. А как складываются отношения? Ну, так и складываются — есть поддержка.

Надо отдать должное, врио губернатора очень оперативно анализирует ситуацию. И его визит в Бердск это доказал. Он приехал и, как говорится, с листа увидел проблему.

Какие стратегические задачи ставятся вами и областным правительством на 2018 год?

Наши задачи идут в унисон. Но любой проект направлен на благосостояние человека. Поэтому мы работаем с людьми. В этом году мы начали встречи с населением — почти еженедельно. Мы понимаем, что без людей, без общения, без диалога, без сверки позиций ничего не получится. Можно построить такую схему: народ — депутаты — бюджет — власть. А можно так: народ — отдельно, власть с депутатами — отдельно. Тогда бюджет будет никчемным. Ведь каким он должен быть: для баланса или для людей? Он должен быть все-таки для людей.

Например, в этом году у нас бюджета не хватает. Но мы получили поддержку Минфина в плане бюджетного кредитования. Мы будем брать кредит. Но не из-за того, что нам хочется. Жизнь заставляет. Фактор времени. Мы не можем ждать. В апреле уже попрут грунтовые воды. Надо решать проблему подтопления частного сектора. Поэтому мы будем брать кредит, и ничего тут страшного нет. Врио губернатора выразил нам поддержку: он увидел позицию власти — исполнительной и представительной, и населения. И вот наша задача как раз — продолжать работать с населением, формировать единую точку зрения по решению вопроса.

Дальше. Тема инвестиций. Мы никогда не сможем убедить себя, что бюджет может быть идеальным. Самый оптимальный вариант — строить инвестиционные проекты на условиях федеральных программ. Например, скептически отнеслись к тому, что я начал говорить о вхождении в программу по благоустройству дорог. Ерничали, называли фантазером и мечтателем. Да, нам дали всего 50 млн рублей. Но раньше и этого не было! А в 2018 году дают 100 млн рублей! Но обязательно посмотрят, что мы сделали на эти 50 млн рублей. А мы сделали! Освоили! Да, хотелось бы иметь лучшие показатели по безопасности дорог. И это должны понимать жители. И я опять возвращаюсь к первому пункту: без диалога с жителями все превратится в административную игрушку. Показатели аварийности должны снизиться. Тогда в последующих годах нам будут выделять другие суммы. То есть, действовать будем поступательно.

Благоустройство дворовых территорий — тоже задача. Если мы не будем заниматься обслуживанием политических амбиций некоторых товарищей, а будем действовать ради города, то мы снова будем работать по программе благоустройства дворовых территорий. И в этом году уже надо четко понимать, что надо делать и места массовой концентрации людей. И люди уже интересуются, что мы будем делать: городской парк, сквер в Микрорайоне около школы №11, где уже построена церковь, и есть большой пешеходный поток в больницу. Или, может быть, это будет сквер за ДК «Родина» или сквер за ГДК? Это предмет обсуждения.

Вы говорили о финансировании на ремонт дорог. Сколько выделят на 2018 год и куда эти деньги потратят?

Выделяют 105 млн рублей. Мы готовим программу обсуждений по этому поводу. Но могу сразу сказать по улице Первомайской. В этом году мы ее будем ремонтировать. Но не реконструировать, как это было с улицей Ленина. Почему? Потому что технологически сложным был ремонт коллектора на Первомайской. Он шел на глубине 6 метров. Далее — мы не стали вынимать старую трубу, подвергнутую газовой коррозии. Мы ее забетонировали, чтобы не было провалов. Тем более, рядом мы вели проколы. И если бы мы демонтировали старую трубу, то мы бы перекрыли магистральную артерию. Поэтому в 2018 году мы сделаем улицу Первомайскую проходимой, уберем технологические шурфы. Но грунт должен устояться. Только после этого мы будем делать реконструкцию Первомайской. Она запланирована на 2019 год.


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(5) Комментариев

  1. Ru

    ни о чем, ни какой конкретики, а очень жаль :(

    Thumb up 12 Thumb down 1

  2. ПЖиВ живет и побеждает!

    Но обязательно посмотрят, что мы сделали на эти 50 млн рублей. А мы сделали! Освоили!

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск:

    Освоили — ржавые заборы вдоль дорог поставили. Почем за метр обошлось? В чьи карманы утекли 50 млн?

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  3. Leonnz

    вы хотите сказать зто ответ мэра
    три четыре вопроса :-!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  4. Мария

    Все правильно сказал Е.А. Шестернин, чувствуется, что работает для людей и во благо города.

    Thumb up 0 Thumb down 3

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