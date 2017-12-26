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58% россиян сожалеют о распаде СССР

Крах Советского Союза считают неизбежным 29% опрошенных.

26.12.2017 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

58% россиян сожалеют о распаде СССР

В музее Бердска советскому периоду посвящены целые экспозиции

Доля россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигла максимума с 2009 года и составляет 58% (в прошлом году было 56%, в 2015 — 54%), каждый четвертый (25%) таких чувств не испытывает, сообщили  «Интерфаксу» в понедельник в «Левада-Центре».

Затруднились сформулировать свое мнение 16% участников опроса, проведенного 24-28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Те, кто сожалеют о распаде СССР, расстроены, прежде всего, тем, что «разрушена единая экономическая система» (54%), «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе» (36%), «возросло взаимное недоверие, ожесточенность» (34%), «разрушаются связи с родственниками, друзьями» (26%), «утрачено чувство, что ты повсюду «как дома» » (25%), «трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых» (15%).

По мнению 52% россиян, распада Советского Союза можно было бы избежать. В том, что он был неизбежен, уверены 29%. Затруднились с ответом 19% респондентов.


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