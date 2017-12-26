Жители Бердска: Канализация рвется из-за слива фекалий частниками

Депутаты Заксобрания Новосибирской области упразднили статью о сливе фекалий в неположенных местах
Слив фекалий из асмашин в канализационный колодец на старой площадке БЭМЗа возмущает жителей Бердска.
— Слив фекалий возле БЭМЗа. Этот вопрос уже оскомину набил. Нам говорят фотографируйте, пишите. Зачем фотографировать, когда напротив отвал снега? Там сидит человек. Поставьте камеру и всех заснимите. В очередь стоят по три машины и больше. И не исключено, что у нас рвутся коллекторы только из-за этого. Потому что весь город туда везет нечистоты. С Военного городка, с совхоза. И мне говорят, что их нельзя наказать, так у них маленький объем. Конечно, маленький. Я сама на дачу заказываю машину: 20 минут работы — 2000 рублей. Я считаю, что этих предпринимателей нужно лишать лицензии. Они разбили всю дорогу возле старой площадки БЭМЗа — там пешком не пройти, не то что на машине проехать, — возмущалась бердчанка.
По словам начальника административно-технической инспекции (АТИ) Павла Дятлова из закона Новосибирской области об административных правонарушениях исчезла статья о сливе жидких бытовых отходов в неустановленных местах. В мае 2016 года депутаты Заксобрания Новосибирской области эту статью отменили.
— Раньше была статья за слив нечистот в неустановленном месте. В городе была одна официальная точка слива — за железнодорожным переездом рядом с ул. Калинина. Соответственно в другие колодцы сливать жидкие бытовые отходы было запрещено, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Павел Дятлов.
Теперь не считается нарушением, если асмашины сливают фекалии в любой канализационный колодец. Если бы ассенизаторы сбрасывали жидкие бытовые отходы прямо на дорогу или в природной зоне, то тогда они нарушили бы российский административный кодекс. Но такое нарушение находится в ведении Роприроднадзора или Роспотребнадзора, отметил Павел Викторович.
— Водители сливают нечистоты не в ливневую канализацию, а в фекальную. У многих частных предпринимателей заключены договоры с КБУ. Наказать мы теперь за слив в неположенных местах не можем, — уверил начальник АТИ.
Если бердчане увидят, что ассенизаторы сливают нечистоты вне колодцев, тогда их можно наказать, пояснил Дятлов. Хотя в последнее время таких случаев не регистрировалось — частники понимаю, что сливать фекалии на дорогу — это плохо.
— Мы обращались к депутатам бердского горсовета депутатов, чтобы они инициировали рассмотрение данной проблемы в Заксобрании. Чтобы вернули статью за слив неустановленных местах. И чтобы она касалась не только жидких бытовых отходов, — рассказал Павел Викторович.
перед окном дятлова сливайте, это же не запрещено
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Слив из всего м-р и из ас машины разница есть,какую глупость не придумают граждане чтоб придумать от чего рвутся трубы коллектора а всё просто коллектору уже больше сорока лет всему есть придел и Советская власть не могла построить его на вечно надо и новой власти деньги вкладывать.
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В частном секторе живет примерно 10 000 и далеко не у каждого септик, в квартирах более 100 000 и у всех канализация работает плюс промпредприятия, сады школы, больницы, магазины и т.д. но виноват почему то частный сектор.
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Бредятина какая то на счёт асмашин
Это тоже жители города и им тоже должны оказывать услуги. А если, администрация этим не занимается( организация сливов для этого дела) , то жители в этом не виноваты
Это уже конкретно дискриминация частного сектора , типа они не белые люди
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Я сама на дачу заказываю машину: 20 минут работы — 2000 рублей…….— возмущалась бердчанка.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2017/12/26/331690-zhiteli-berdska-kanalizaciya-rvetsya-iz-za-sliva-fekalij-chastnikami#comments
Вопрос, а без машины она свои какашки куда девала?
Сливала бесплатно ведрами вдоль дороги.
Сначала АТИ и Росприроднадзор или Роспотребнадзор должны штрафануть эту бердчанку за её срач.
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