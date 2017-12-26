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Жители Бердска: Канализация рвется из-за слива фекалий частниками

Последние аварии на канализационном коллекторе бердчане связывают со сбросом фекалий частными асмашинами в колодец на старой площадке БЭМЗа.

26.12.2017 Автор: Галина Панчева Фото: Stroyimdom.ru 5 коммент.

Жители Бердска: Канализация рвется из за слива фекалий частниками

Депутаты Заксобрания Новосибирской области упразднили статью о сливе фекалий в неположенных местах

Слив фекалий из асмашин в канализационный колодец на старой площадке БЭМЗа возмущает жителей Бердска.

— Слив фекалий возле БЭМЗа. Этот вопрос уже оскомину набил. Нам говорят фотографируйте, пишите. Зачем фотографировать, когда напротив отвал снега? Там сидит человек. Поставьте камеру и всех заснимите. В очередь стоят по три машины и больше. И не исключено, что у нас рвутся коллекторы только из-за этого. Потому что весь город туда везет нечистоты. С Военного городка, с совхоза. И мне говорят, что их нельзя наказать, так у них маленький объем. Конечно, маленький. Я сама на дачу заказываю машину: 20 минут работы — 2000 рублей. Я считаю, что этих предпринимателей нужно лишать лицензии. Они разбили всю дорогу возле старой площадки БЭМЗа — там пешком не пройти, не то что на машине проехать, — возмущалась бердчанка.

По словам начальника административно-технической инспекции (АТИ) Павла Дятлова из закона Новосибирской области об административных правонарушениях исчезла статья о сливе жидких бытовых отходов в неустановленных местах. В мае 2016 года депутаты Заксобрания Новосибирской области эту статью отменили.

— Раньше была статья за слив нечистот в неустановленном месте. В городе была одна официальная точка слива — за железнодорожным переездом рядом с ул. Калинина. Соответственно в другие колодцы сливать жидкие бытовые отходы было запрещено, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Павел Дятлов.

Теперь не считается нарушением, если асмашины сливают фекалии в любой канализационный колодец. Если бы ассенизаторы сбрасывали жидкие бытовые отходы прямо на дорогу или в природной зоне, то тогда они нарушили бы российский административный кодекс. Но такое нарушение находится в ведении Роприроднадзора или Роспотребнадзора, отметил Павел Викторович.

— Водители сливают нечистоты не в ливневую канализацию, а в фекальную. У многих частных предпринимателей заключены договоры с КБУ. Наказать мы теперь за слив в неположенных местах не можем, — уверил начальник АТИ.

Если бердчане увидят, что ассенизаторы сливают нечистоты вне колодцев, тогда их можно наказать, пояснил Дятлов. Хотя в последнее время таких случаев не регистрировалось — частники понимаю, что сливать фекалии на дорогу — это плохо.

— Мы обращались к депутатам бердского горсовета депутатов, чтобы они инициировали рассмотрение данной проблемы в Заксобрании. Чтобы вернули статью за слив неустановленных местах. И чтобы она касалась не только жидких бытовых отходов, — рассказал Павел Викторович.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    перед окном дятлова сливайте, это же не запрещено :-D

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  2. aleks

    Слив из всего м-р и из ас машины разница есть,какую глупость не придумают граждане чтоб придумать от чего рвутся трубы коллектора а всё просто коллектору уже больше сорока лет всему есть придел и Советская власть не могла построить его на вечно надо и новой власти деньги вкладывать.

    Thumb up 17 Thumb down 0

    • Шестеренкин

      В частном секторе живет примерно 10 000 и далеко не у каждого септик, в квартирах более 100 000 и у всех канализация работает плюс промпредприятия, сады школы, больницы, магазины и т.д. но виноват почему то частный сектор. :-|

      Thumb up 8 Thumb down 0

      • Аноним

        Бредятина какая то на счёт асмашин
        Это тоже жители города и им тоже должны оказывать услуги. А если, администрация этим не занимается( организация сливов для этого дела) , то жители в этом не виноваты
        Это уже конкретно дискриминация частного сектора , типа они не белые люди

        Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Шестеренкин

    Я сама на дачу заказываю машину: 20 минут работы — 2000 рублей…….— возмущалась бердчанка.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2017/12/26/331690-zhiteli-berdska-kanalizaciya-rvetsya-iz-za-sliva-fekalij-chastnikami#comments

    Вопрос, а без машины она свои какашки куда девала?
    Сливала бесплатно ведрами вдоль дороги.
    Сначала АТИ и Росприроднадзор или Роспотребнадзор должны штрафануть эту бердчанку за её срач.

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