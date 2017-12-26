Жители Бердска: Канализация рвется из-за слива фекалий частниками

Слив фекалий из асмашин в канализационный колодец на старой площадке БЭМЗа возмущает жителей Бердска.

— Слив фекалий возле БЭМЗа. Этот вопрос уже оскомину набил. Нам говорят фотографируйте, пишите. Зачем фотографировать, когда напротив отвал снега? Там сидит человек. Поставьте камеру и всех заснимите. В очередь стоят по три машины и больше. И не исключено, что у нас рвутся коллекторы только из-за этого. Потому что весь город туда везет нечистоты. С Военного городка, с совхоза. И мне говорят, что их нельзя наказать, так у них маленький объем. Конечно, маленький. Я сама на дачу заказываю машину: 20 минут работы — 2000 рублей. Я считаю, что этих предпринимателей нужно лишать лицензии. Они разбили всю дорогу возле старой площадки БЭМЗа — там пешком не пройти, не то что на машине проехать, — возмущалась бердчанка.

По словам начальника административно-технической инспекции (АТИ) Павла Дятлова из закона Новосибирской области об административных правонарушениях исчезла статья о сливе жидких бытовых отходов в неустановленных местах. В мае 2016 года депутаты Заксобрания Новосибирской области эту статью отменили.

— Раньше была статья за слив нечистот в неустановленном месте. В городе была одна официальная точка слива — за железнодорожным переездом рядом с ул. Калинина. Соответственно в другие колодцы сливать жидкие бытовые отходы было запрещено, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Павел Дятлов.

Теперь не считается нарушением, если асмашины сливают фекалии в любой канализационный колодец. Если бы ассенизаторы сбрасывали жидкие бытовые отходы прямо на дорогу или в природной зоне, то тогда они нарушили бы российский административный кодекс. Но такое нарушение находится в ведении Роприроднадзора или Роспотребнадзора, отметил Павел Викторович.

— Водители сливают нечистоты не в ливневую канализацию, а в фекальную. У многих частных предпринимателей заключены договоры с КБУ. Наказать мы теперь за слив в неположенных местах не можем, — уверил начальник АТИ.

Если бердчане увидят, что ассенизаторы сливают нечистоты вне колодцев, тогда их можно наказать, пояснил Дятлов. Хотя в последнее время таких случаев не регистрировалось — частники понимаю, что сливать фекалии на дорогу — это плохо.

— Мы обращались к депутатам бердского горсовета депутатов, чтобы они инициировали рассмотрение данной проблемы в Заксобрании. Чтобы вернули статью за слив неустановленных местах. И чтобы она касалась не только жидких бытовых отходов, — рассказал Павел Викторович.