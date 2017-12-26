Поезд насмерть сбил женщину под Бердском

В воскресенье вечером на железной дороге под Бердском произошла трагедия. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Единой дежурной диспетчерской службе по Искитимскому району, поезд смертельно травмировал женщину.

Происшествие случилось 24 декабря в 18.20 в районе остановочной платформы «52 км». Проходящий поездом была сбита 41-летняя жительница села Лебедевка. По информации ЕДДС, от полученных травм скончалась на месте.

— Тело было обнаружено рядом с железнодорожными путями в овраге проходившими мимо людьми. Причины случившегося выясняются, — отметили в искитимской ЕДДС.