Почему Кремль отказал в регистрации Навальному?

Без выборов

В понедельник, 25 декабря, Центризбирком решил не регистрировать инициативную группу, выдвинувшую на президентские выборы основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. К представленному им пакету документов у членов ЦИК претензий не было, отметила председатель комиссии Элла Памфилова. Причиной для отказа допускать Навального на выборы стала его непогашенная судимость: в 2013 году он был приговорен к пяти годам условного срока по делу о хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес». В 2016 году по требованию Европейского суда по правам человека Верховный суд России назначил пересмотр дела. В феврале 2017 года Навальный был повторно приговорен к тому же сроку. Это означает, что он сможет баллотироваться на пост президента только в 2028 году.

Комментируя отказ Навальному в регистрации, Памфилова спросила политика о том, считает ли он, что в компетенции ЦИК снять его судимость, и добавила, что в интересах Центризбиркома было бы пустить его на выборы, чтобы он «набрал процент, соответствующий его популярности».

Накануне заседания команда оппозиционера организовала встречу инициативной группы на пляже в Серебряном Бору. За выдвижение Навального на президентские выборы там проголосовали 742 человека. Политик призвал сторонников устроить бойкот выборов, если его к ним не допустят (эти слова он повторил в своем видеообращении после заседания ЦИК). Также он пообещал устроить всероссийскую акцию протеста против решения Центризбиркома.

Выборы 2018 года могут стать рекордными по числу потенциальных кандидатов. К 25 декабря 43 человека — 18 представителей политических партий и 25 самовыдвиженцев — заявили в ЦИК о проведении предвыборных мероприятий для участия в президентской кампании. Больше потенциальных участников выборов — 78 — было только в 1996 году, согласно исследованию РБК.

По закону «О выборах президента», для выдвижения кандидата политические партии должны провести съезд, а самовыдвиженцы — собрать инициативную группу не менее чем из 500 человек. На этих мероприятиях должны присутствовать представители ЦИК.

После их проведения потенциальные кандидаты должны подать пакет документов в ЦИК. Если ЦИК не находит у кандидата причин, которые мешали бы ему баллотироваться (например, как в случае с Навальным, судимость), то Центризбирком разрешает ему открыть избирательный счет и начать сбор подписей избирателей. Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от зарегистрированных партий — 100 тыс. подписей. Выдвиженцы от парламентских партий освобождены от сбора подписей. После проверки собранных голосов ЦИК регистрирует (или принимает решение о нерегистрации) кандидата.

Развилка для Кремля

В начале декабря социологи Левада-центра опубликовали результаты опроса о том, за кого избиратели проголосовали бы на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Судя по ним, Навальный получил бы 1% голосов — столько же, сколько телеведущая Ксения Собчак (идет на выборы от «Гражданской инициативы») и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (съезд партии решил поддержать Владимира Путина), и больше, чем сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский (у него, по данным опроса, менее 1% поддержки).

В ситуации с недопуском Навального на выборы важна не внешняя причина (его судимость), а внутренняя мотивация Кремля, сказал РБК сотрудник Центра политических технологий Александр Ивахник. По его мнению, власть могла бы «переиграть решение» и допустить оппозиционера до кампании, если бы была заинтересована «в реальной интриге». «Но у Кремля линия была на проведение неконфликтной кампании, — пояснил он. — У власти задача провести максимально дежурную кампанию без эпатажа». Дело в том, что кандидат Навальный получил бы допуск на федеральные телеканалы, а Кремль отвык от «критики лидера в федеральном телеэфире», уточняет Ивахник. Кроме того, выступления оппозиционера на федеральных телеканалах привлекли бы ранее незнакомый с ним электорат.

«Ясно, что Навальный бы не выиграл, — добавил Ивахник. — Но при его активной работе — а он эффективный организатор — он получил бы около 15% голосов избирателей». В 2013 году оппозиционер участвовал в выборах мэра Москвы, где занял второе место после Сергея Собянина, получив 27,2% голосов.

Для создания интриги на выборах Кремль будет использовать других кандидатов — Собчак и неожиданно выдвинувшегося от КПРФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, заключил политолог. Собчак, хотя и демонстративно не соглашается с Кремлем по многим вопросам (например, о принадлежности Крыма), говорила, что не будет критиковать Путина. Грудинин же, по мнению Ивахника, настолько незнаком широкому избирателю, что не представляет серьезной угрозы для основного кандидата, даже если будет его критиковать.

Недопуск Навального ударит по репутации выборов, поскольку это единственный из кандидатов, который весь год вел избирательную кампанию, сказал РБК политолог Александр Кынев. По его словам, Навальный смог собрать инициативные группы для выдвижения по всей России, а его недопуск только сыграет на дальнейшую «символизацию» основателя ФБК. В то же время эксперт отметил, что, если бы Навального не допустили до выборов и при этом конкурентами Путина остались бы традиционные лидеры парламентских партий — Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, то власти тяжело было бы рассчитывать на явку более 60%. «По этой причине власти попытались в последние дни оживить кампанию появлением Павла Грудинина от КПРФ», — считает Кынев.

С ним не согласен политконсультант Дмитрий Фетисов: он полагает, что в Кремле уже изучили все риски, связанные с заявлениями Навального о бойкоте выборов, и не увидели в них никакой угрозы. Властям удалось успешно отбить часть электората у Навального в пользу телеведущей Ксении Собчак, подтверждает политолог Аббас Галлямов.

Навальный после отказа будет стараться бойкотом и организацией акций протеста помешать размеренному ходу кампании, в центре которой находится Владимир Путин. «Но эти протесты будут вряд ли столь масштабными, как в 2011–2013 годах, и даже не так масштабны, как мартовские митинги, — рассуждает Миронов. — Навальный не смог собрать вокруг себя широкой коалиции и предложить общенациональную идею, не смог выйти за пределы собственной аудитории». В итоге протесты, организованные сторонниками Навального, скорее будут одной из фоновых деталей президентской кампании, но не ключевым фактором, заключил эксперт.

Источник: РБК