АО «Искитимцемент» поддерживает мероприятия, посвященные Году экологии в России

Специалисты завода активно участвуют в региональных мероприятиях, посвященных вопросам защиты окружающей среды.

Так, в рамках круглого стола «Экология: роль и возможности строительных организаций в решении экологических проблем» главный эколог АО «Искитимцемент» Елена Манченко выступила с докладом «Современное производство строительных материалов — как объект негативного влияния на окружающую среду. Проблемы и решения». Она отметила, что завод проводит мероприятия по модернизации и техническому обслуживанию газоочистного оборудования, строго следует утвержденному Плану снижения выбросов. «Сейчас идет монтаж газоочистной установки на холодильнике печи № 6: место существующей системы циклонной очистки займет современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch, он отличается высокой эффективностью и надежностью. Все работы рассчитываем завершить к 1 января 2019 года, стоимость проекта – около 175 млн руб.», – сообщила Елена Михайловна.

В ноябре в правительстве Новосибирской области состоялось награждение победителей регионального конкурса «НовосибирскЭкоПром», организованного департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области совместно с Новосибирским Союзом журналистов и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой. Задачи мероприятия – повышение уровня экологической культуры населения; информирование общественности о деятельности предприятий в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; развитие экологической науки; распространение безопасных для природы технологий; сохранение биоразнообразия. Представителям АО «Искитимцемент» вручено Благодарственное письмо за активное участие, творчество и профессионализм.

Также в уходящем году главный эколог завода Елена Манченко и главный технолог Лариса Панькина присоединились ко II Сибирскому эколого-промышленному форуму «СибЭкоПром-2017», который проводился экологическим фондом «Зеленый стандарт» и ведущими промышленными предприятиями региона при поддержке правительства Новосибирской области.

В ходе другого мероприятия – круглого стола «Развитие «зеленой экономики»» – Елена Манченко акцентировала внимание собравшихся на возможностях использования в производстве цемента отходов предприятий смежных отраслей.

«Внедрение энергосберегающих технологий, снижение объемов потребления природных ресурсов, уменьшение воздействия на окружающую среду за счет обновления и своевременных ремонтов оборудования – основные направления «экологической работы» предприятия, – подчеркнул генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Продолжая реализацию проектов, направленных на повышение уровня экологической безопасности, занимаясь автоматизацией технологических процессов, осуществляя соответствующий мониторинг, мы вносим свой вклад в улучшение экологической обстановки в регионе».

К слову, в августе 2017-го «Искитимцемент» провел конкурс граффити «ЭкоИскитим». Сегодня галерея граффити-картин украшает одну из центральных улиц города, напоминает о том, что проявить любовь к малой Родине очень просто – достаточно не мусорить и бережно относиться к природе.

В сентябре в рамках Всероссийской акции «Чистый берег» работники предприятия привели в порядок участок на берегу реки Бердь. Субботник объединил около 70 заводчан. Для уборки территории использовали специальную технику – три самосвала и два погрузчика.

В октябре в рамках всероссийской акции «Наш лес. Посади своё дерево» цементники высадили на территории предприятия молодые рябины и липы. В планах искитимцев продолжить работу по озеленению промышленной площадки.