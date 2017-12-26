МРОТ сравняется с прожиточным минимумом

Cовет Федерации на последнем пленарном заседании осенней сессии одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Согласно документу, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне 85% от величины прожиточного минимума (9 489 рублей), с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Сведения о величине прожиточного минимума будут публиковаться каждый квартал на официальном сайте уполномоченного ведомства.

По мнению министра труда и соцзащиты Максима Топилина, повышение МРОТ до прожиточного уровня вкупе с реализацией предложения президента в сфере демографии позволят снизить уровень бедности в стране. Ведомство будет внимательно следить за их реализацией, обещал он, передает РГ.