В новом храме не встретили рождество католики Бердска

Не встретили Рождество в новом приходе католики Бердска.

— Здание пока еще не введено в эксплуатацию, строительство еще идет, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» настоятель прихода святого Иосифа римско-католической церкви в Бердске Альфредо Фекондо.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2011 году пострадало от пожара здание бердского католического прихода. Осенью 2016-го началось возведение нового храма на прежнем месте. Финансовую поддержку оказало итальянское посольство в Москве, собравшее деньги на благотворительном концерте.

С момента пожара бердская католическая община арендует офис в бывшем административном помещении радиозавода.

Нынешней весной начали возводить стены католического прихода. Но средств не хватало.

В итальянском посольстве в Москве 20 июня выступили оперные исполнители на благотворительном вечере, а собранные деньги направили в пользу бердской католической общины.

Здание католического храма расположилось на ул. Островского, 34. Само здание уже построено. И рядом с ним даже установлена небольшая елочка, сверкающая разноцветными гирляндами. Но во дворе пусто.

В этом году предполагалось, что Рождество бердские католики уже встретят в новом храме. Но как сообщил настоятель прихода Альфредо Фекондо, в здании все еще продолжаются строительные работы. Поэтому католическое Рождество бердчане встретили в арендуемом бывшем помещении радиозавода.