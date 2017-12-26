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Розыск: 15-летнюю школьницу Юлию Лемешко ищет полиция Бердска

Девушка ушла из дома и не вернулась. Она может находиться у друзей. (ОРИЕНТИРОВКА)

26.12.2017 Автор: Ксения Горелова Фото: "Вконтакте" Один комментарий

Розыск: 15 летнюю школьницу Юлию Лемешко ищет полиция Бердска

Фото пропавшей Юлии Лемешко

Полиция Бердска начала поиски 15-летней бердчанки Юлии Лемешко. Девушка ушла из дома 25 декабря и до сих пор не вернулась.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» инспектор бердского ОМВД по розыску Ирина Булыгина, Юлия покинула дом в СНТ «Швейник» 25 декабря в период с 12.00 до 14.00. Возможно, девушка находится у друзей. Ее телефон недоступен, но на своей страничке «Вконтакте» она появляется. В школе ее сегодня не было.

Как уточнила Ирина Геннадьевна, ранее Юлия никогда не уходила из дома. О причинах ее ухода полицейские говорят коротко: «Переходный возраст».

Внимание, розыск!

Ушла из дома Юлия Александровна Лемешко, 29.05.2002 г.р.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 163-165 см. Среднего телосложения, лицо вытянутое, смуглое. Волосы темно-русые, длиной до пояса.

Была одета в вязаную шапку черного цвета с помпоном серого цвета, бежевую куртку длиной до колен с капюшоном без меха на застежке-молнии, вязаный коричневый шарф, вязаную кофту голубого цвета, черные сапоги на высоких каблуках. При себе имеет паспорт.

Если вы что-то знаете о месте нахождения Юлии Лемешко, сообщите по тел. 02 или 8-903-934-20-51 (Ирина Геннадьевна Булыгина).


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(1) Комментарий

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