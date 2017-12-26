Оштрафовала на 100 тыс. рублей за загрязнение воздуха КБУ прокуратура Бердска

Прокуратура Бердска провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. В ходе проверки установлено, что муниципальный Комбинат бытовых услуг допускает нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора города Дмитрий Красноухов

В ходе своей производственной деятельности КБУ, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 №7 — ФЗ «Об охране окружающей среды», оказывает воздействие на атмосферный воздух посредством выделения и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

Вопреки требованиям ч.1 ст.14 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», в период с 08.07.2016 и на момент прокурорской проверки выброс вредных (загрязняющих) веществ от источников, осуществляется МУП КБУ в отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ.

По результатам проверки 12 октября 2017 руководителю Комбината бытовых услуг Александру Кожину внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено.

— МУП КБУ приняты меры к устранению выявленных нарушений, — констатировали помощник прокурора Бердска Дмитрий Красноухов.

Кроме того, прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 в отношении МУП КБУ, по результатам рассмотрения которого 8 декабря 2017 учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.