Оштрафовала на 100 тыс. рублей за загрязнение воздуха КБУ прокуратура Бердска

Директору КБУ Александру Кожину придется заплатить штраф
Прокуратура Бердска провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. В ходе проверки установлено, что муниципальный Комбинат бытовых услуг допускает нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора города Дмитрий Красноухов
В ходе своей производственной деятельности КБУ, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 №7 — ФЗ «Об охране окружающей среды», оказывает воздействие на атмосферный воздух посредством выделения и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.
Вопреки требованиям ч.1 ст.14 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», в период с 08.07.2016 и на момент прокурорской проверки выброс вредных (загрязняющих) веществ от источников, осуществляется МУП КБУ в отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ.
По результатам проверки 12 октября 2017 руководителю Комбината бытовых услуг Александру Кожину внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено.
— МУП КБУ приняты меры к устранению выявленных нарушений, — констатировали помощник прокурора Бердска Дмитрий Красноухов.
Кроме того, прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 в отношении МУП КБУ, по результатам рассмотрения которого 8 декабря 2017 учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
овноперекачка у дома №109 по Краснной Сибири уже несколько лет отравляет весь микрорайон,… и ничего. Руководители города и КБУ живут в Новосибирске, им все по …..
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