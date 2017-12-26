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В тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома» пополнение – крутые возможности от онлайн-шутера Warface

«Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» для абонентов услуги «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр.

26.12.2017 Нет комментариев

В тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома» пополнение – крутые возможности от онлайн шутера Warface

Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту.

«Ростелеком» занимает лидирующее положение на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет1, обслуживая более 12,7 млн домохозяйств и организаций. Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет» для различных стилей потребления, «Ростелеком» также развивает нишевые предложения для различных групп клиентов. Одно из таких целевых предложений – тарифный план «Игровой», который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

Warface – популярный онлайн-шутер от студии Crytek, издателем и локализатором русскоязычной версии проекта выступает Mail.Ru Group. За 5 лет в игре зарегистрировалось более 48 млн человек во всем мире. Игроки Warface выбирают один из четырех доступных классов (Снайпер, Штурмовик, Медик, Инженер) и выполняют боевые игровые миссии в самых разных уголках планеты. За высокую детализацию и визуальные эффекты в игре отвечает технология CryENGINE. В январе 2013 года Warface установил рекорд Гиннесса в категории «Наибольшее количество игроков, одновременно находящихся на одном сервере онлайн-шутера».

«Ростелеком» первым из операторов предложил специальный тарифный план для геймеров. Мы хотим создать полноценное виртуальное игровое пространство, в котором будет всё, что нужно онлайн-игроку. «Ростелеком» всегда развивает свои предложения в интересах клиентов, предлагая партнерство самым популярным играм. Теперь у наших клиентов есть возможность получать мощное оружие в игре Warface – достаточно подключить тарифный план «Игровой» и активировать опцию», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Сегодня Warface объединяет миллионы поклонников по всему миру. Чтобы сделать их игровой процесс еще интереснее, мы стремимся предлагать геймерам больше приятных бонусов и подарков. Мы рады, что в России нашим партнером стал «Ростелеком». Я уверена, что игроки по достоинству оценят уникальные преимущества новой тарифной опции, которую мы разработали с крупнейшим российским оператором», – комментирует сотрудничество директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mail.Ru Group Елена Григорян.

Абонент «Ростелекома» при подключении тарифного плана «Игровой» может активировать опцию Warface и выбрать крутое оружие – пулемет РПД Custom, ПП ХМ8 Compact, дробовик USAS-12, винтовку MCMillan CS35. Также ежедневно игрокам начисляются игровые кредиты, за которые можно приобрести различные внутриигровые предметы (например, ускоритель). Предусмотрены бонусы за стаж – после 90 дней и 180 дней пользования опцией Warface игрок может получить оружие в постоянное пользование. Каждые полгода каталог игрового оружия будет обновляться.

Ежемесячная стоимость тарифного плана «Игровой» не изменится и составляет от 850 рублей (в зависимости от региона предоставления услуг). Если абонент одновременно пользуется другими услугами «Ростелекома» («Интерактивное ТВ», домашний телефон), то для них абонентская плата за «Игровой» будет еще выгоднее.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.


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