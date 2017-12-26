Ударил по лицу депутата заксобарния и следователя житель Новосибирска

Вынесен приговор по делу о применении насилия к депутату регионального парламента, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

25 декабря Заельцовским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению Евгения Бизина в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что Бизин 27 июня 2013 года, находясь в фойе малого зала здания Законодательного собрания Новосибирской области, подошел к депутату регионального парламента и нанес ему удар рукой в лицо.

Кроме этого, 4 июля 2013 года Евгений Бизин в кабинете Заельцовского межрайонного следственного отдела регионального СКР нанес следователю в лицо удар рукой.

Суд окончательно приговорил Бизина к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанностей). Приговор не вступил в законную силу.