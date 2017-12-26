Гигантская пробка из-за МАЗа с прицепом стоит на трассе М-52 почти до Бердска

На Бердском шоссе перед улицей Русской в сторону Речного вокзала грузовик МАЗ с прицепами выехал на разделительную полосу и снёс фонарь. Авария случилась примерно в 14.30 сегодня, 26 декабря.

Прицепы МАЗа разложились, металлолом из кузова разлетелся по проезжей части. На месте работают пожарные и спасатели.

Образовалась пробка в обоих направлениях, со стороны Бердска перекрыты две полосы движения, сообщает АСТ-54.

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О пострадавших не сообщается. На 15.30 движение по трассе в оба направления заблокировано. Пробка по полосе в направлении Новосибирска стоит почти до Бердска. И затор растет с каждой минутой.