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9 пострадавших в ДТП с автобусом в Москве остаются в больницах

Въехавший в подземный переход убил 4 и ранил 15 человек. Водитель говорит об отказе тормозов. Эксперты завода утверждают, что он не тормозил.(ВИДЕО)

26.12.2017 Фото: @topspb_tv/twitter.com Нет комментариев

9 пострадавших в ДТП с автобусом в Москве остаются в больницах

На месте происшествия

Девять пострадавших при ДТП с автобусом, который въехал в пешеходный переход на западе Москвы, остаются в больницах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

«Пострадали 15 человек, из них погибли четыре, госпитализированы девять, амбулаторно двое», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — 16-летняя девочка.

Накануне рейсовый автобус «Мострансавто», следовавший из Сколково до станции метро «Славянский бульвар», въехал в подземный пешеходный переход, сбив находившихся там людей.

Видео ria.ru

Водителя задержали. По его словам, автобус внезапно сам начал двигаться; он пытался остановиться, но тормоза не сработали. При этом группа «ГАЗ» (компания-производитель машины), специалисты которой провели предварительный анализ произошедшего, заявила, что водитель не пытался тормозить.

Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

После случившегося департамент транспорта проверил все автобусы «Мосгортранса» и частных перевозчиков в столице. Следствие не исключает версию теракта.

Список погибших и пострадавших в ДТП на «Славянском бульваре».

Погибшие:
— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;
— неизвестная, 45 лет;
— неизвестный;
— неизвестный, 18 лет.

Пострадавшие:
— Бабич Людмила Викторовна, 54 года (состояние средней степени тяжести);
— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет (состояние средней степени тяжести);
— Дороган Морин Витальевич, 45 лет (отказ от госпитализации);
— Дронова Алена Александровна, 27 лет (состояние средней степени тяжести);
— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год (состояние средней степени тяжести);
— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет (отказ от госпитализации);
— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет (состояние средней степени тяжести);
— Титова Наталья Николаевна, 34 года (состояние средней степени тяжести);
— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет (состояние средней степени тяжести);
— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет (состояние средней степени тяжести);
Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет (состояние средней степени тяжести).


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