Увеличится число койко-мест в дневном стационаре ЦГБ Бердска

Увеличить количество мест в дневном стационаре горбольницы просили на встрече с чиновниками, депутатами и руководителями служб жители Микрорайона Бердска.

— Неужели нельзя поставить пять кроватей в палате, где ставят капельницы, чтобы принимали не по три человека в день, а по 33 человека. Я получаю пенсию 10 000 рублей и каждый год должна ездить в профилакторий «Рассвет» за свои личные деньги. Я прихожу в поликлинику, а мне говорят: идите к окулисту платному, невропатологу платному, хирургу платному. И не знаешь: купить кусок колбасы и хлеба, бежать к платному доктору или купить лекарство, — обратилась к заместителю главврача бердской горбольницы Надежде Шахатовой бердчанка.

В начале 2018 года после введения в эксплуатацию здания на ул. Пушкина, 182, вопрос по количеству коек для оказания амбулаторной помощи в плановом порядке, будет решен, ответила Надежда Шахатова.