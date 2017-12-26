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Почему Кремль отказал в регистрации Навальному?
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Оштрафовала на 100 тыс. рублей за загрязнение воздуха КБУ прокуратура Бердска
Розыск: 15-летнюю школьницу Юлию Лемешко ищет полиция Бердска
Ударил по лицу депутата заксобарния и следователя житель Новосибирска
Увеличится число койко-мест в дневном стационаре ЦГБ Бердска
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