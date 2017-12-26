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Увеличится число койко-мест в дневном стационаре ЦГБ Бердска

Это станет возможным в 2018 году после ввода в эксплуатацию химзаводской поликлиники.

26.12.2017 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Увеличится число койко мест в дневном стационаре ЦГБ Бердска

Одна из основных проблем бердской горбольницы — дефицит врачей-узких специалистов

Увеличить количество мест в дневном стационаре горбольницы просили на встрече с чиновниками, депутатами и руководителями служб жители Микрорайона Бердска.

— Неужели нельзя поставить пять кроватей в палате, где ставят капельницы, чтобы принимали не по три человека в день, а по 33 человека. Я получаю пенсию 10 000 рублей и каждый год должна ездить в профилакторий «Рассвет» за свои личные деньги. Я прихожу в поликлинику, а мне говорят: идите к окулисту платному, невропатологу платному, хирургу платному. И не знаешь: купить кусок колбасы и хлеба, бежать к платному доктору или купить лекарство, — обратилась к заместителю главврача бердской горбольницы Надежде Шахатовой бердчанка.

В начале 2018 года после введения в эксплуатацию здания на ул. Пушкина, 182, вопрос по количеству коек для оказания амбулаторной помощи в плановом порядке, будет решен, ответила Надежда Шахатова.


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