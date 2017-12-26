Просят педиатра у горбольницы жители Нового поселка Бердска

Страдают без педиатра мамы с детьми в Новом поселке Бердска. Они ждут не дождутся, когда будет вести прием детский врач.

— Когда в Новом поселке будет детский врач или хотя бы фельдшер? Почему местные дети не имеют права на медицинскую помощь? Почему мы должны в любую погоду таскать их в Бердск в переполненных маршрутках? И за любой бумажкой, вроде справки в школу, ездить туда же? Особенно если учесть километровые очереди у кабинетов и режим работы для неработающих. Главный врач с сентября месяца так и не ответил на обращение, — возмущена жительница Нового поселка Алиса.

По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, на детские приемы они не имеют права садить фельдшера.

— Когда в горбольнице будут кадры, тогда педиатр будет вести прием в Новом поселке. Как все знают, существует дефицит кадров. Я не могу оставить 100-тысячный город без врача ради 3-тысячного поселка. Пока педиатра в поселке не будет, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Краморов.