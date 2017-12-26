КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Срочно продам квартиру 89138984582
Срочно продам 1-ю, 89139396738
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Поезд насмерть сбил женщину под Бердском

Почему Кремль отказал в регистрации Навальному?

В новом храме не встретили рождество католики Бердска

МРОТ сравняется с прожиточным минимумом

Оштрафовала на 100 тыс. рублей за загрязнение воздуха КБУ прокуратура Бердска

Розыск: 15-летнюю школьницу Юлию Лемешко ищет полиция Бердска

Ударил по лицу депутата заксобарния и следователя житель Новосибирска

Увеличится число койко-мест в дневном стационаре ЦГБ Бердска

Гигантская пробка из-за МАЗа с прицепом стоит на трассе М-52 почти до Бердска

Доходы россиян начали расти

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Просят педиатра у горбольницы жители Нового поселка Бердска

Мамы не хотят ездить в переполненных маршрутках и часами выстаивать очередь в бердской поликлинике.

26.12.2017 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Просят педиатра у горбольницы жители Нового поселка Бердска

Новопоселковцы были очень довольны своим педиатром Ольгой Малявко, но она ушла на заслуженный отдых

Страдают без педиатра мамы с детьми в Новом поселке Бердска. Они ждут не дождутся, когда будет вести прием детский врач.

— Когда в Новом поселке будет детский врач или хотя бы фельдшер? Почему местные дети не имеют права на медицинскую помощь? Почему мы должны в любую погоду таскать их в Бердск в переполненных маршрутках? И за любой бумажкой, вроде справки в школу, ездить туда же? Особенно если учесть километровые очереди у кабинетов и режим работы для неработающих. Главный врач с сентября месяца так и не ответил на обращение, — возмущена жительница Нового поселка Алиса.

По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, на детские приемы они не имеют права садить фельдшера.

— Когда в горбольнице будут кадры, тогда педиатр будет вести прием в Новом поселке. Как все знают, существует дефицит кадров. Я не могу оставить 100-тысячный город без врача ради 3-тысячного поселка. Пока педиатра в поселке не будет, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Краморов.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поезд насмерть сбил женщину под Бердском Почему Кремль отказал в регистрации Навальному? Три Снегурочки вышли в финал конкурса в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Водительская, оружейная комиссии со скидкой 10%!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика