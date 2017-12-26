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Глава ЦИК: Навальный незаконно собирает деньги и «оболванивает несчастную молодежь»

Во время спора с членами избиркома, отказавшихся регистрировать оппозиционера кандидатом в президенты, Навальный пообещал бойкотировать выборы.(ВИДЕО)

26.12.2017 Фото: ЦИК 52 коммент.

Глава ЦИК: Навальный незаконно собирает деньги и «оболванивает несчастную молодежь»

Глава ЦИК Элла Памфилова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 25 декабря отказалась регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России из-за его непогашенной судимости, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Во время заседания член ЦИК Борис Эбзеев призвал избирком принять постановление об отказе в регистрации Навального. Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь отметила, что все документы, необходимые для регистрации Навального, «были грамотно оформлены». За отказ в регистрации Навального проголосовали 12 членов ЦИК, еще один участник заседания от голосования отказался.

На заседании предоставили слово Навальному, у которого разгорелась дискуссия с Памфиловой. Навальный заявил, что приговоры по его делам проверил Европейский суд по правам человека. «Эти дела были сфабрикованы, чтобы меня на эти выборы не пустить», — сказал оппозиционер. Он призвал членов ЦИК сделать «простую правильную вещь, предусмотренную законом», и зарегистрировать его кандидатом. Если этого не будет сделано, то «огромное количество людей будут бойкотировать выборы», пообещал Навальный.

Элла Памфилова спросила у Навального, должен ли ЦИК напрямую выполнять решение ЕСПЧ, если Европейский суд обращался к Верховному суду России. Навальный ответил, что при вынесении решения ЦИК «как самостоятельный орган» должен учесть все факты, в том числе и выводы ЕСПЧ.

Во время общения Памфилова отметила, что Навальный не зарабатывает деньги, собирает средства на свою избирательную кампанию незаконным путем и «оболванивает несчастную молодежь». Кандидатуру Навального ЦИК начал обсуждать примерно через 1 час и 22 минуты после начала заседания.

Видео ЦИК

После заседания Навальный опубликовал заранее записанное видео, в котором призвал избирателей к забастовке.

Видео Навального

В 2013 году Алексея Навального осудили на пять лет условно по делу о хищении имущества компании «Кировлес», его другу Петру Офицерову дали четыре года условно. В 2016 году ЕСПЧ признал, что Навального и Офицерова осудили за действия, которые похожи на предпринимательскую деятельность. В итоге Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В феврале 2017 года суд в Кирове повторно приговорил Навального к пяти годам условно, а Офицерова — к четырем годам условно.

Навальный утверждал, что может участвовать в президентских выборах, поскольку Конституция России запрещает баллотироваться только тем, кто находится в местах лишения свободы.


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(52) Комментариев

  1. местный

    Да неужели прозрели!!!

    Чувак, осужденный за мошенничество по тяжкой статье ездит по стране, находясь под условным уроком, и собирает деньги на то что неосуществимо!

    Чем думают те, кто на это ведется?

    Как хомячки возмущались словам «Если не Путин, то кто?»

    Теперь давайте с другой стороны: «Если не Навальный, то кто?» Ну вот Грудинин например чем не устраивает?

    Thumb up 29 Thumb down 42

    • Аноним

      В нашей стране любому человеку, в том числе и Вам , можно прилепить «тяжкую» статью. За предпринимательство. Вы похоже не в курсе как тот суд проходил. Там даже пострадавшей стороны нет *CRAZY* Начните пользоваться альтернативными источниками информации. Не ЦТВ. возможно прозреете.

      Thumb up 48 Thumb down 25

    • Аноним

      Да ладно, если простой токарь был под условным сроком, он бы поехал лечиться за границу?
      Навальный — это специальная картонная оппозиция для создания видимости политической борьбы.
      Так же как и белобрысая лошадь.
      Как бывает на самом, деле можно вспомнить на примере на примере покойного алтайского губернатора.

      Thumb up 25 Thumb down 36

    • Уточка

      Вы не смотрели выступление Путина? Она даже не стал возражать что Навальный доказал в суде свою невиновность. Суд европейский, но Россия признает такой суд. Путин просто сказал — недопустим чтобы не было свержений власти как на Украине. Нарушение закона здесь не причём, просто кто то боится потерять власть.

      Thumb up 35 Thumb down 15

      • Аноним

        Чушь!
        ЕСПЧ вынес решение по 1 приговору, отметив что никакой политики там нет.
        2 приговор навальный даже не обжаловал, потому что суд РФ все учел и апелировать было нечем!

        Заметьте: брательник Алексея то сидит в тюрьме, а Алексей молчит и чет не жалуется никуда ;)

        Thumb up 11 Thumb down 25

        • Никола

          А вы специально внимание привлекаете только к фразе о политике в решении ЕСПЧ? Так-то решение содержит более значимые фразы: «российские суды допустили произвольное толкование закона и признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности».
          Отсюда: http://europeancourt.ru/tag/navalnyj-i-oficerov-protiv-rossii/

          Thumb up 6 Thumb down 3

  2. ФАГ

    В ЦИКе ненормальные сидят. Навальному отказали в регистрации… Может тогда запретите ему участвовать в голосовании. Чего боится путин, расчищая, кстати, таким способом дорогу себе в президенты. Ему голоса накидают чиновники со своими чадами, да больные из психушек, да тюрьмы.

    Thumb up 39 Thumb down 25

    • Аноним

      ЦИК соблюдает законы — есть претензии?

      Навальному это не нравится — он хочет другие законы.
      Проблем нет — есть другие страны: Украина например

      Thumb up 17 Thumb down 27

  3. Аноним

    Будет как обычно. Работающим в гос. структурах, и на некоторых дотационных предприятиях будет предъявлен ультиматум — не проголосуете за Путина, лишат премии.
    Вот так и набираются те огромные % Царя.

    Thumb up 41 Thumb down 23

    • Аноним

      А как проверять-то будут чей бюллетень? Или у вас там совсем крышняк сорвало от переживаний?

      Thumb up 18 Thumb down 26

      • Аноним

        С моей крышей все нормально. Людей жалко: отнимают свободу слова и выбора.

        Thumb up 32 Thumb down 19

        • Аноним

          Людей жалко если проходимцы и демагоги во власть проходят.
          Не просто так общество защищает свою политсистему от разрушения.
          Называйте это несвободой выбора и слова, как хотите. Высокие должности должны занимать только достойные люди и точка.

          Thumb up 14 Thumb down 17

          • Аноним

            Философия раба :-!

            Thumb up 18 Thumb down 9

            • Аноним

              Философия раба это полагаться на власть и среднюю зарплату в стране, в то время как нет уравниловки и все в твоих руках.

              Мало платят? Иди ищи работу лучше, повышай квалификацию, уезжай в место где работа есть, смысла ныть в интернете нет, все зависит только от тебя.

              Thumb up 4 Thumb down 10

              • Аноним

                Легко говорить когда у тебя всё в порядке или чужими руками жар загребать. Лично мне что бы найти более менее приличную работу понадобилось 12 лет, скитаний мытарств и веры в обещания:» что скоро лучше будет».

                Thumb up 7 Thumb down 4

              • Аноним

                «Лично мне что бы найти более менее приличную работу понадобилось 12 лет, скитаний мытарств и веры в обещания»

                А мне еще больше. И что?
                А вы хотели чтобы сразу после вуза вам сто тыщ оклад положили??
                Откуда вы, иждевенцы чертовы, беретесь? Какие каналы смотрите, какие книжки читаете :(

                Thumb up 4 Thumb down 7

              • Аноним

                А мне еще больше. И что?
                А вы хотели чтобы сразу после вуза вам сто тыщ оклад положили??
                Откуда вы, иждевенцы чертовы, беретесь? Какие каналы смотрите, какие книжки читаете :( Вы в корне не поняли ответ. Я не имел ввиду большой оклад и сразу. Я имел ввиду что мне 12 лет понадобилось что бы устроится в нормальную государственную организацию. А поднялся я там как раз почти сразу, в течении 2-х лет. До этого я работал в многих частных лавочках, пахать приходилось за троих, и всё это за спасибо и слушать бесконечные обещания. И так было везде. Сейчас я получаю тоже немного , но теперь я хотя бы работаю только за себя. У вас крайне искажённое мировозрение иждивенец хренов.

                Thumb up 2 Thumb down 1

          • Аноним

            А где Вы увидели защиту? Какая защита?
            Это властьимущие себя и только себя защищают.
            Прошлый президент (Димон)- не проходимец?
            Там и Сечин — супермегатопменеджер. Просто хорошо знаком с Царём и в нужный момент носил его чемоданы. — вот ваши достойные люди. По 2 мульёна в день себе зарплату назначили и достойны.
            А потом статистика говорит о том, что средняя зарплата у людей выросла. Уточняли бы у кого и за счет кого выросла зарплата эти статисты и исследователи.

            Thumb up 28 Thumb down 8

            • Аноним

              «Уточняли бы у кого и за счет кого выросла зарплата эти статисты и исследователи.»

              Вы утверждаете что за счет Сечина?
              Мне кажется вы бредите. Причем не просыхая :-D

              Thumb up 2 Thumb down 9

              • Аноним

                Я предполагаю, а не утверждаю. Бухарик видимо Вы, если не понимаете в какое время живёте. Трезво научитесь видеть то, что вокруг происходит.
                Государственные каналы тв засрали Вам весь мозг.

                Thumb up 7 Thumb down 0

      • Аноним

        че его проверять? тайное же голосование

        Thumb up 5 Thumb down 3

    • Аноним

      Есть такое. Очень близкий мне человек работает как раз в этой системе. Перед каждыми выборами им угрожают лишением премиальных, если не отдадут голос за Путина или единоросов.

      Thumb up 32 Thumb down 15

  4. Птенец

    Жаль. Ну, что ж, тогда выборам бойкот. Я на них не пойду.

    Thumb up 20 Thumb down 23

  5. Зелёная

    =….Я на них не пойду=

    — полезнее пойти, чем не пойти. Чтобы иметь уверенность в том, что использовал бюллетень сам, в котором выразил собственное мнение и выбор. Всяко бывает, в ответственных делах полагаться следует только на себя.
    Представленная съёмка даёт некоторое представление о работе ЦИК.

    Thumb up 13 Thumb down 10

  6. 3лой

    …Памфилова отметила, что Навальный не зарабатывает деньги…
    Нашла чем удивить! Да в Москве полно безработных, у которых то Порше угонят, то 6 миллионов отберут… Это же — МОСКВА!!!
    Ну а у Навального есть фонд по борьбе с коррупцией — это и есть его работа… Так что тут, я думаю, всё нормально…

    Thumb up 25 Thumb down 15

    • Аноним

      Навальный сам говорил, что не получает от ФБК никаких денег и зарплаты у него нет.

      Не задумывались: а на что он живет?

      Thumb up 12 Thumb down 18

      • Никола

        «Не задумывались: а на что он живет?»
        Навальный множество раз отвечал на этот вопрос и даже показывал декларацию о доходах. Гляньте хотя бы тут: navalny.com/p/5213/
        Только вам главное не ответ узнать, а в очередной раз задать вопрос (на который, якобы, нет ответа).

        Thumb up 12 Thumb down 3

        • Никола

          «Не задумывались: а на что он живет?»
          А вот и совсем свежая, сегодняшняя, декларация о доходах Навального:
          https://navalny.com/p/5685/

          Thumb up 5 Thumb down 1

        • Аноним

          Спасибо за ссылку, впервые посмотрел на эти «декларации». Но, простите, а что лично для вас прояснили слова «доход от адвокатской/предпринимательской деятельности»? У меня вот наоборот только больше вопросов появилось.

          Чей он адвокат хотя бы? В каких делах участвует? Полмиллиона в месяц — это значительная сумма. Люди как минимум на полный рабочий день работают за неё. А Навальный, получается, как бы делает эти деньги «между делом». Странно.

          Thumb up 0 Thumb down 7

  7. 3лой

    …Памфилова отметила, что Навальный … «оболванивает несчастную молодежь»…
    Бредни!!! Не вся наша молодёжь тупая, так же как и не всё наше старшее поколение умное… Общаюсь с молодым человеком, его политическая подкованность не даёт усомниться, что его «оболванивает» Навальный! А вот как раз «оболваниванием» занимаются многие центральные российские СМИ, выдавая оголтелую пропаганду за якобы политические новости! Так же общаюсь с одним пенсионером, который во всех бедах в нашей стране винит одну не безызвестную национальность.
    Так что я, на месте Памфиловой, не стал бы всех чесать под одну гребёнку…

    Thumb up 31 Thumb down 13

  8. Аноним

    Бойкот однозначно! Пусть выбирают Путина 15-20% подневольных избирателей. У остальных хоть совесть чиста будет.

    Thumb up 22 Thumb down 17

    • Гость

      Вот Ваш бойкот говорит об обратном, что политический строй и всё остальное в стране Вас устраивает, не нравятся другие кандидаты, можно испортить бюллетень, раз нет графы против всех. Если бы на выборы ходили не 30%, а 7 населения и показывали свое мнение, отношение в стране к выборам было бы другое.
      А так, раз не ходят, значит всё устраивает в стране.

      Thumb up 13 Thumb down 9

      • a.danilov

        есть ещё вариант: не ходят- значит не видят смысла.
        А испорченный бюллетень, просто аннулируется. Но зато в статистику процента явки вы попадёте. То бишь, такая ваша форма протеста просто на руку сыграет «основному кандидату».

        Thumb up 23 Thumb down 8

  9. Зелёная

    Банальная неявка — это не бойкот. Это, как раз, мяч в свои ворота, если по-футбольному :-D /
    Или чего-то не догоняю? =)

    Thumb up 12 Thumb down 9

    • Организатор

      Господи,ну чего уж тут догонять то?? Путин уже дал задачу на выборы,обеспечить всеми правдами и неправдами высокую явку! и глубоко наплевать им за кого вы проголосуете.хоть за Жирика,хоть за Грудинина,именно на нем сейчас тоже играют для обеспечения высокой явки,так что единственный для меня вариант,на выборы не ходить

      Thumb up 8 Thumb down 8

      • Аноним

        Если бы задача была в том, чтобы обеспечить явку, то Навальный был бы зарегистрирован. Так что посыл неверный.

        С другой стороны про Грудинина. Допустим он НЕ согласован с кремлём и вообще не устраивающая кремль кандидатура.

        Как тогда его снять с выборов? Не пустить кандидата от парламентской партии? Серьёзно?

        Thumb up 4 Thumb down 3

        • Организатор

          власть реально боится Навального,хотя я и не думаю чтоб он выиграл,боится до такой степени,что даже не хотят пускать его на выборы

          Thumb up 13 Thumb down 3

          • Аноним

            Если бы власть реально боялась Навального — его бы НЕ выпустили после месяца отсидки. И этого унылого шоу, когда Навальный то толкает пафосную речь с трибуны, то в плотном кольце из юристов улыбается на камеру, просто не было бы.

            Увы, но это видео лично мне наглядно продемонстрировало, что власть относится к Навальному как к собачке на коротком поводке. Захочет — пустит на выборы мэра столицы — и даже голосов поможет собрать! Захочет — не пустит на выборы «на общих основаниях» и тем самым вытрет ноги о Навального, замазав его блеск «исключительности», который он так старательно создаёт. А захочет — посадит по надуманному поводу *PARDON*

            Поймите, я тоже за то, чтобы Навального пустили на выборы. Но я, в отличие от Навального, не думаю что это сильно бы поменяло расклад. Скорее его (в отличие от московских выборов мэра) в данном случае использовали, чтобы убрать лишние протестные голоса и тем самым улучшить показатели «абсолютной поддержки солнцеликого».

            Thumb up 0 Thumb down 0

  10. Конструктор

    Ну теперь то поняли, кто и за кого «тьфу на тебя». Он предлагает всем кто за него не ходить на выборы — каков ,а?
    Хотя было понятно с самого начала — что он «Гапон».

    Thumb up 11 Thumb down 19

    • Человек

      Ну вот,наконец-то Зелёная и Конструктор сказали простым и ясным языком,что неявка на выборы- это мяч в свои ворота или что он «Гапон»/предатель/.
      Это получится как в анекдоте:»Пока Луису Корвалана из тюрьмы не освободят,я на работу не выйду…»
      Ну и пусть теперь сторонники НАвального бойкотируют выборы,их всего-то по стране — 0,04 процента,так что чего простому населению нервы-то портить…Вот надо бы взяться и расследовать откуда у этого условно судимого деньги на разъезды по заграницам — Франция,Страсбург и также по всей стране/наверняка миллион в лото выиграл/.
      Человек — против НА и пров — в *IN LOVE*

      Thumb up 7 Thumb down 23

    • Гость

      Точно! Только п=нд. ;)

      Thumb up 1 Thumb down 0

  11. Михаил

    За Навального голосовать пока не собираюсь, но если его не допустят, то принципиально не пойдём голосовать всей семьёй, так как нет никаких оснований запрещать ему идти на выборы.

    Thumb up 20 Thumb down 10

    • Аноним

      Я сам за то, чтобы его допустили.
      Но ему отказано на основании Федеральный закон от 05.12.2006 г. № 225-ФЗ
      1) статью 4 дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
      «3-2. Не имеют права быть избранными граждане Российской
      Федерации:
      а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
      б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
      непогашенную судимость за указанные преступления;

      Конституция тут не причем.

      Thumb up 12 Thumb down 14

  12. Аноним

    Конечно, «Конституция тут не причем.» и уже давно..
    Конституционный Суд бестрепетно пустил Путина на третий срок, хотя именно этот институт должен блюсти не только букву, но и дух конституции, который после этого решения стал попахивать как-то очень нехорошо. С другой стороны, а кто вообще сказал, что Россия — правовое государство?
    Здравый смысл, безусловно, подсказывает, что логично было бы провести настоящие выборы, уж если нет никаких сомнений в победе Главного кандидата. Казалось бы, какие проблемы — допусти до выборов тех, кто на них так рвется, и посчитай голоса. И умой всех оппонентов итоговой графой в подсчетах. Однако ни здравого смысла, ни логики, конечно, в современной России нет и быть не может. Есть решение инстанций, и это решение будут исполнять неукоснительно. Спрашивать что-то у народа — это моветон, его спрашивают только тогда, когда мнением народа нужно прикрыться. Как с Крымом, к примеру. А вот с Донбассом мнение народа, к примеру, можно только «уважать», а потому вы там хоть сдохните — какие к нам претензии?
    :-!

    Thumb up 20 Thumb down 8

  13. Аноним

    Лично я за кого угодно готов проголосовать кроме путина. И я думаю многие так сделают, проблема в том что эти голоса против путина будут отданы разным кандидатам и этой раздробленностью обеспечат победу солнцеликого. Нужно что бы все голоса кто против в едином кандидате были, тогда незаменимый с треском провалится. Людям как-то нужно объяснить что бы голос против отдавали одному кандидату, а не многим, Ксения Собчак хотела сыграть на этом. Проблема в другом путин настолько завяз в криминале, мошенничестве и лжи, что власть он не отдаст ни при каком условии.

    Thumb up 15 Thumb down 6

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