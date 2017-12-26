Глава ЦИК: Навальный незаконно собирает деньги и «оболванивает несчастную молодежь»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 25 декабря отказалась регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России из-за его непогашенной судимости, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Во время заседания член ЦИК Борис Эбзеев призвал избирком принять постановление об отказе в регистрации Навального. Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь отметила, что все документы, необходимые для регистрации Навального, «были грамотно оформлены». За отказ в регистрации Навального проголосовали 12 членов ЦИК, еще один участник заседания от голосования отказался.

На заседании предоставили слово Навальному, у которого разгорелась дискуссия с Памфиловой. Навальный заявил, что приговоры по его делам проверил Европейский суд по правам человека. «Эти дела были сфабрикованы, чтобы меня на эти выборы не пустить», — сказал оппозиционер. Он призвал членов ЦИК сделать «простую правильную вещь, предусмотренную законом», и зарегистрировать его кандидатом. Если этого не будет сделано, то «огромное количество людей будут бойкотировать выборы», пообещал Навальный.

Элла Памфилова спросила у Навального, должен ли ЦИК напрямую выполнять решение ЕСПЧ, если Европейский суд обращался к Верховному суду России. Навальный ответил, что при вынесении решения ЦИК «как самостоятельный орган» должен учесть все факты, в том числе и выводы ЕСПЧ.

Во время общения Памфилова отметила, что Навальный не зарабатывает деньги, собирает средства на свою избирательную кампанию незаконным путем и «оболванивает несчастную молодежь». Кандидатуру Навального ЦИК начал обсуждать примерно через 1 час и 22 минуты после начала заседания.

Видео ЦИК



После заседания Навальный опубликовал заранее записанное видео, в котором призвал избирателей к забастовке.

Видео Навального



В 2013 году Алексея Навального осудили на пять лет условно по делу о хищении имущества компании «Кировлес», его другу Петру Офицерову дали четыре года условно. В 2016 году ЕСПЧ признал, что Навального и Офицерова осудили за действия, которые похожи на предпринимательскую деятельность. В итоге Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В феврале 2017 года суд в Кирове повторно приговорил Навального к пяти годам условно, а Офицерова — к четырем годам условно.

Навальный утверждал, что может участвовать в президентских выборах, поскольку Конституция России запрещает баллотироваться только тем, кто находится в местах лишения свободы.