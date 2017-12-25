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Видео въехавшего автобуса в толпу в подземном переходе в Москве выложили в сеть

Четыре человека погибли. Десять ранены. Водитель задержан. По его словам, отказали тормоза.

25.12.2017 Фото: vk.com/filidav Нет комментариев

Видео въехавшего автобуса в толпу в подземном переходе в Москве выложили в сеть

Автобус въехал в подземный пешеходный переход. Погибли четверо. Фото vk.com/filidav

25 декабря около 16.00 рейсовый автобус въехал в подземный переход на западе Москвы. ДТП произошло у станции метро «Славянский бульвар», где находилось большое количество людей. В результате погибли четыре человека, еще девять получили травмы, им оказывают медицинскую помощь.
Пожарно-спасательные подразделения завершили спасательные работы. На базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт телефон горячей линии: 8 (800) 775-17-17.
Автор видео Igor manison

Спасатели при помощи подъемного крана начали извлечение автобуса из подземного пешеходного перехода. Находящиеся рядом люди отведены на безопасное расстояние от места работ. Работами руководит замглавы МЧС России Павел Барышев.

Санитарные вертолеты Московского авиационного центра госпитализировали четырех пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

На месте ЧП находятся по меньшей мере пять машин скорой помощи, работают спасатели и сотрудники полиции.
Полиция рассматривает две версии причин аварии. «В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства. Водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД. Водитель задержан.
Собянин поручил провести проверку всего автобусного парка.

«Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование», — сказал он, приехав на место происшествия.

Два человека находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, версия об умышленном наезде полностью исключена.

На Кутузовском проспекте образовалась пробка длиной более трех километров.
Как сообщает источник, водитель не справился с управлением.

Водитель задержан.

Источник: ТАСС


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