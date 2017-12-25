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Подскажите, как бороться с этими вандалами, которые постоянно оставляют свой мусор на стенах подъезда?

Утром ушел на работу сорвал, в обед уже опять висит. Сорвал в обед, пришел домой, и опять все развешено! Сколько можно!