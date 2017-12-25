Ищу запись ДТП за вознаграждение

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Ищу запись с видеорегистратора, а именно момент столкновения транспортных средств в связи с ДТП 25.12.2017 г. около 6 часов утра на федеральной трассе Р-256 (ул. Барнаульская), напротив следующих организаций: «Трактир 777″, автомойка «Бегемот» и др. (ул. Промышленная, 1г).

За вознаграждение т. 8-913-710-57-75.