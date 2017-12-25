КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам 1-ю, 89139396738
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 2-ю
Продам 2-ю, дешево!
Продам 2-ю на Микрорайоне! 8-913-701-2341 Алена
Продам 2-ю в центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Назовут сквером и поставят скамейки от Деда Мороза в Микрорайоне Бердска

Год со дня крушения Ту-154 в Сочи: СК исключил версию взрыва

Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Кадырова

Стартовал конкурс «Бердская красавица-2019»

44,9 млн рублей составляет долг по налогам жителей Бердска

Собчак готовит отступление — на выборы в Госдуму

Важнейшим событием 2017 года россияне назвали войну в Сирии

Поклонская выступила за разрешение бытового использования «шпионских» средств

С невывезенных куч снега скатываются на дорогу дети в Бердске

Регионам простят долги в год выборов

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Год со дня крушения Ту-154 в Сочи: СК исключил версию взрыва

Такие выводы сделаны на основе сотен экспертиз. В годовщину трагедии в «Останкино» открыли мемориал в память о погибших.

25.12.2017 Фото: РИА Новости Один комментарий

Год со дня крушения Ту 154 в Сочи: СК исключил версию взрыва

Обломки рухнувшего в Черное море самолета

СК исключил версию взрыва на борту Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи год назад. Такие выводы сделали на основании экспертиз, проведенных в ходе расследования трагедии.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, специалисты провели 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, три взрыво-технических и одну фоноскопическую экспертизы. Также прошло химическое исследование горюче-смазочных материалов.

Потерпевшими признали 156 человек, следствие продолжается. СК изучает показания более ста свидетелей, в том числе военных и сотрудников сочинского аэропорта, отвечавших за подготовку Ту-154 к полету и управление воздушным движением.

Совокупность факторов

Как считает генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка, причиной крушения могла быть совокупность нескольких факторов.

«Первое: когда заруливали на взлет, летчики заметили, что самолет перетяжелен, а перетяжеленный Ту-154 ведет себя довольно опасно. Кроме того, самолет взлетал в пять часов утра, воздух был разряженным, и для того, чтобы самолет благополучно взлетел, ему нужно было разогнаться до большей скорости. По сути, самолет взлетел с недостаточной скоростью, поэтому не смог энергично набирать высоту», – сказал он.

Другим фактором эксперт назвал усталость экипажа, передает РИА Новости.

«Следующий фактор: после взлета, на границе перехода от земной поверхности к водной подъемная сила крыла самолета еще дополнительно упала, и для того, чтобы продолжать полет, нужно было набрать еще большую скорость, а летчики взлетали в обычном режиме», – добавил Прядка.

По его словам, стечение обстоятельств и совокупность этих факторов могли стать причиной трагедии.

Москва и Сочи скорбят

Спустя год после трагедии в телецентре «Останкино» открыли мемориал в память о погибших журналистах Первого канала, НТВ и «Звезды».

«Я помню отчаянье и бессилие тех дней и боль. Боль притупилась, но не прошла. Сегодня мы открываем мемориальную доску памяти наших коллег, которые погибли ровно год назад», — сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

На церемонии присутствовали первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, гендиректор НТВ Алексей Земский, президент холдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

На набережной Адлера также прошли траурные мероприятия. Жители города возложили цветы, поставили свечи и почтили минутой молчания пассажиров рейса.

В память о жертвах авиакатастрофы прозвучала самая знаменитая песня ансамбля имени Александрова — «Калинка».

Что произошло

Военный Ту-154 потерпел крушение после взлета с аэродрома Сочи утром 25 декабря 2016 года. Он выполнял плановый перелет по маршруту Москва — Хмеймим.

Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое чиновников и девять журналистов.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Эксперты называли различные версии произошедшего, в том числе техническую неисправность судна, ошибку экипажа и перегруз. В СМИ также появлялась информация о теракте на борту, однако следствие исключило эту версию.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Приговорить директора турфирмы к 5,5 годам в колонии предложила помощник прокурора Бердска Сеть ресторанов в Санкт-Петербурге: выбирайте лучшее Как бороться с этими вандалами?!

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Светлая память.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Новогодняя акция!
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика