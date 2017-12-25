Год со дня крушения Ту-154 в Сочи: СК исключил версию взрыва

СК исключил версию взрыва на борту Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи год назад. Такие выводы сделали на основании экспертиз, проведенных в ходе расследования трагедии.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, специалисты провели 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, три взрыво-технических и одну фоноскопическую экспертизы. Также прошло химическое исследование горюче-смазочных материалов.

Потерпевшими признали 156 человек, следствие продолжается. СК изучает показания более ста свидетелей, в том числе военных и сотрудников сочинского аэропорта, отвечавших за подготовку Ту-154 к полету и управление воздушным движением.

Совокупность факторов

Как считает генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка, причиной крушения могла быть совокупность нескольких факторов.

«Первое: когда заруливали на взлет, летчики заметили, что самолет перетяжелен, а перетяжеленный Ту-154 ведет себя довольно опасно. Кроме того, самолет взлетал в пять часов утра, воздух был разряженным, и для того, чтобы самолет благополучно взлетел, ему нужно было разогнаться до большей скорости. По сути, самолет взлетел с недостаточной скоростью, поэтому не смог энергично набирать высоту», – сказал он.

Другим фактором эксперт назвал усталость экипажа, передает РИА Новости.

«Следующий фактор: после взлета, на границе перехода от земной поверхности к водной подъемная сила крыла самолета еще дополнительно упала, и для того, чтобы продолжать полет, нужно было набрать еще большую скорость, а летчики взлетали в обычном режиме», – добавил Прядка.

По его словам, стечение обстоятельств и совокупность этих факторов могли стать причиной трагедии.

Москва и Сочи скорбят

Спустя год после трагедии в телецентре «Останкино» открыли мемориал в память о погибших журналистах Первого канала, НТВ и «Звезды».

«Я помню отчаянье и бессилие тех дней и боль. Боль притупилась, но не прошла. Сегодня мы открываем мемориальную доску памяти наших коллег, которые погибли ровно год назад», — сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

На церемонии присутствовали первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, гендиректор НТВ Алексей Земский, президент холдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

На набережной Адлера также прошли траурные мероприятия. Жители города возложили цветы, поставили свечи и почтили минутой молчания пассажиров рейса.

В память о жертвах авиакатастрофы прозвучала самая знаменитая песня ансамбля имени Александрова — «Калинка».

Что произошло

Военный Ту-154 потерпел крушение после взлета с аэродрома Сочи утром 25 декабря 2016 года. Он выполнял плановый перелет по маршруту Москва — Хмеймим.

Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое чиновников и девять журналистов.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Эксперты называли различные версии произошедшего, в том числе техническую неисправность судна, ошибку экипажа и перегруз. В СМИ также появлялась информация о теракте на борту, однако следствие исключило эту версию.