Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Кадырова

В Госдуме ждут разъяснений от Facebook и Instagram по поводу блокировки страниц главы Чечни Рамзана Кадырова и готовы направить официальный запрос совместно с Роскомнадзором, заявил глава комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связей Леонид Левин.

«Нам бы хотелось, чтобы такое событие было публично прокомментировано представителями социальных сетей. Нам бы хотелось рассчитывать, чтобы это не было ограничением свободы слова, информации, на которые уже неоднократно намекали правозащитники и представители различных общественных сообществ, на то, что Facebook и Instagram злоупотребляют своим правам ограничения доступа», — сказал Левин на пресс-конференции в понедельник, передает «Интерфакс».

«Мы рассчитываем, что мы такую информацию получим. Если она в ближайшее время не будет представлена, мы обратимся с официальным запросом в социальную сеть с требованием разъяснить нам, на каком основании такие шаги были предприняты», — добавил глава комитета.

Он также напомнил, что «у нас есть Роскомнадзор — организация, которая официально взаимодействует с компаниями, работающими в сфере интернета, в том числе и зарубежными социальными сетями».

«Возможно, это будет наше совместное обращение, возможно, мы попросим сделать это Роскомнадзор — но в любом случае, если такое заявление не будет сделано, мы затребуем эту информацию официально», — добавил парламентарий.

Аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступны для пользователей.

При попытке зайти в профиль Рамзана Кадырова в инcтаграме система оповещает: «К сожалению, данная страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена.» Страница Кадырова в фейсбуке также недоступна.

20 декабря в минфине США объявили о внесении Кадырова и еще четырех россиян в санкционный «список Магнитского». В пояснении, по какой причине в список добавили главу Чечни, министерство подчеркивает, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».

Сам Кадыров считает, что его внесли в санкционный список Минфина США, так как он боролся с международными террористами, среди которых были питомцы американских спецслужб.