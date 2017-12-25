КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам 1-ю, 89139396738
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 2-ю
Продам 2-ю, дешево!
Продам 2-ю на Микрорайоне! 8-913-701-2341 Алена
Продам 2-ю в центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Назовут сквером и поставят скамейки от Деда Мороза в Микрорайоне Бердска

Год со дня крушения Ту-154 в Сочи: СК исключил версию взрыва

Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Кадырова

Стартовал конкурс «Бердская красавица-2019»

44,9 млн рублей составляет долг по налогам жителей Бердска

Собчак готовит отступление — на выборы в Госдуму

Важнейшим событием 2017 года россияне назвали войну в Сирии

Поклонская выступила за разрешение бытового использования «шпионских» средств

С невывезенных куч снега скатываются на дорогу дети в Бердске

Регионам простят долги в год выборов

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Кадырова

Госдума потребовала от владельцев соцсетей разъяснений. Накануне США внесли главу Чечни в «список Магнитского».

25.12.2017 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.

Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Кадырова

Рамзан Кадыров очень активен в соцсетях

В Госдуме ждут разъяснений от Facebook и Instagram по поводу блокировки страниц главы Чечни Рамзана Кадырова и готовы направить официальный запрос совместно с Роскомнадзором, заявил глава комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связей Леонид Левин.

«Нам бы хотелось, чтобы такое событие было публично прокомментировано представителями социальных сетей. Нам бы хотелось рассчитывать, чтобы это не было ограничением свободы слова, информации, на которые уже неоднократно намекали правозащитники и представители различных общественных сообществ, на то, что Facebook и Instagram злоупотребляют своим правам ограничения доступа», — сказал Левин на пресс-конференции в понедельник, передает «Интерфакс».

«Мы рассчитываем, что мы такую информацию получим. Если она в ближайшее время не будет представлена, мы обратимся с официальным запросом в социальную сеть с требованием разъяснить нам, на каком основании такие шаги были предприняты», — добавил глава комитета.

Он также напомнил, что «у нас есть Роскомнадзор — организация, которая официально взаимодействует с компаниями, работающими в сфере интернета, в том числе и зарубежными социальными сетями».

«Возможно, это будет наше совместное обращение, возможно, мы попросим сделать это Роскомнадзор — но в любом случае, если такое заявление не будет сделано, мы затребуем эту информацию официально», — добавил парламентарий.

Аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступны для пользователей.
При попытке зайти в профиль Рамзана Кадырова в инcтаграме система оповещает: «К сожалению, данная страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена.» Страница Кадырова в фейсбуке также недоступна.

20 декабря в минфине США объявили о внесении Кадырова и еще четырех россиян в санкционный «список Магнитского». В пояснении, по какой причине в список добавили главу Чечни, министерство подчеркивает, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».

Сам Кадыров считает, что его внесли в санкционный список Минфина США, так как он боролся с международными террористами, среди которых были питомцы американских спецслужб.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Приговорить директора турфирмы к 5,5 годам в колонии предложила помощник прокурора Бердска Сеть ресторанов в Санкт-Петербурге: выбирайте лучшее Как бороться с этими вандалами?!

(3) Комментариев

  1. АнтиЯ

    Ну вот, наконец то стало понятно для чего создан Роскомнадзор)))). Решать вопросы хомичков от госдуры, когда их страничку «локнули»)))))))

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. АнтиЯ

    И кстати, а почему ЦарьВсеяЧечни не заявил кандидатуру на выборах, ведь учитывая повальное идолопоклонничество, шансов у него супротив россиянских электоратов по явке, прям 246%……

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Поросёнок Пётр

      А зачем ему это? Он царь, точнее шах, фактически независимой Чечни, которого все боятся и которому Россия платин очень хорошую дань, чего ещё желать-то?

      Thumb up 9 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Новогодняя акция!
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика