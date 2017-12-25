Назовут сквером и поставят скамейки от Деда Мороза в Микрорайоне Бердска

Зеленым островкам нужно присвоить статус скверов в Бердске. Об этом на встрече жителей Микрорайона с чиновниками и депутатами заявил мэр Евгений Шестернин.

— Не надо делать вид, что это стоит чей-то лес. Нужно назвать его сквером, чтобы можно было выделять деньги. Потому что без обозначения — это утопия. В одночасье этого сделать нельзя. Людмила Ивановна (депутат бердского горсовета депутатов, — прим. ред.) вторую неделю спрашивает меня: «Когда будут скамейки на аллее, ведущей в больницу рядом со школой №11?». Осталось поставить несколько скамеек, — рассказал Евгений Анатольевич.

Евгений Шестернин обратился к начальнику УЖКХ Владимиру Захарову и отметил, что понимает — есть сложность в установке скамеек зимой.

— Но две-три штуки как новогодний подарок от Деда Мороза можно установить, — заметил мэр.

— Зимой не получится.

— Давай попробуем.

— Потом за качество придется отвечать. Прокуратура нас привлечет. Если только делать за внебюджетные средства.

— Возьмем фондовые деньги.