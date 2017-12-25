Назовут сквером и поставят скамейки от Деда Мороза в Микрорайоне Бердска

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С невывезенных куч снега скатываются на дорогу дети в Бердске
Дачники , злобные кроты их просто снесут .
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Там стоит одна разломанная после уборки снега уже который год . Эти то же не на долго ,.у нас дебилов хватает.Если делать то только из железобетона.
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Зимой расценки дороже,а как нам без скамеек,только и сидеть в морозы на них в Сибири. Денежки надо урвать.
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