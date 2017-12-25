Собчак готовит отступление — на выборы в Госдуму

В субботу, 23 декабря, «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак кандидатом в президенты. В случае неудачи на президентских выборах партия вместе с телеведущей будет готовиться к выборам в Госдуму: ее приняли в «Гражданскую инициативу» и ввели в федеральный политсовет.

Делегатам съезда «Гражданской инициативы» Ксения Собчак заявила, что думала о выдвижении несколько месяцев. «Я смотрела на происходящее в стране, некоторое время полагала, что они все-таки разрешат выдвигаться Алексею Навальному, в глубине души даже надеялась, что Владимир Путин на эти выборы не пойдет»,— сказала она.

Лидер партии экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев объявил, что участие в президентских выборах «вдохнуло в партию жизнь». Отметим, что «Гражданская инициатива» созвала съезд только во второй раз — первый, учредительный, прошел в 2013 году, передает Ъ.

Самой Ксении Собчак выдвижение от партии заметно облегчит задачу по сбору подписей: их ей придется собрать только 100 тыс. Впрочем, у «Гражданской инициативы» и телеведущей, которая стала ее членом и на съезде была введена в федеральный политсовет, есть планы и на случай поражения на выборах.

«После президентских наступят парламентские выборы. Объединив усилия, мы сможем создать базу, благодаря которой мы будем всерьез и надолго участвовать в политической жизни»,— заявила Собчак. Она сообщила также, что сосредоточится на агитации в регионах, поскольку «Москва и Санкт-Петербург уже достаточно политически активны и оппозиционно настроены».