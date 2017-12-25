КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам 1-ю, 89139396738
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 2-ю
Продам 2-ю, дешево!
Продам 2-ю на Микрорайоне! 8-913-701-2341 Алена
Продам 2-ю в центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Назовут сквером и поставят скамейки от Деда Мороза в Микрорайоне Бердска

Год со дня крушения Ту-154 в Сочи: СК исключил версию взрыва

Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Кадырова

Стартовал конкурс «Бердская красавица-2019»

44,9 млн рублей составляет долг по налогам жителей Бердска

Собчак готовит отступление — на выборы в Госдуму

Важнейшим событием 2017 года россияне назвали войну в Сирии

Поклонская выступила за разрешение бытового использования «шпионских» средств

С невывезенных куч снега скатываются на дорогу дети в Бердске

Регионам простят долги в год выборов

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Собчак готовит отступление — на выборы в Госдуму

Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты на съезде «Гражданской инициативы». Агитировать она решила в регионах.

25.12.2017 Фото: Стоп-кадр с видео с sobchakprotivvseh.ru Один комментарий

Собчак готовит отступление — на выборы в Госдуму

Ксения Собчак на партийном съезде

В субботу, 23 декабря, «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак кандидатом в президенты. В случае неудачи на президентских выборах партия вместе с телеведущей будет готовиться к выборам в Госдуму: ее приняли в «Гражданскую инициативу» и ввели в федеральный политсовет.

Делегатам съезда «Гражданской инициативы» Ксения Собчак заявила, что думала о выдвижении несколько месяцев. «Я смотрела на происходящее в стране, некоторое время полагала, что они все-таки разрешат выдвигаться Алексею Навальному, в глубине души даже надеялась, что Владимир Путин на эти выборы не пойдет»,— сказала она.

Лидер партии экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев объявил, что участие в президентских выборах «вдохнуло в партию жизнь». Отметим, что «Гражданская инициатива» созвала съезд только во второй раз — первый, учредительный, прошел в 2013 году, передает Ъ.

Самой Ксении Собчак выдвижение от партии заметно облегчит задачу по сбору подписей: их ей придется собрать только 100 тыс. Впрочем, у «Гражданской инициативы» и телеведущей, которая стала ее членом и на съезде была введена в федеральный политсовет, есть планы и на случай поражения на выборах.

«После президентских наступят парламентские выборы. Объединив усилия, мы сможем создать базу, благодаря которой мы будем всерьез и надолго участвовать в политической жизни»,— заявила Собчак. Она сообщила также, что сосредоточится на агитации в регионах, поскольку «Москва и Санкт-Петербург уже достаточно политически активны и оппозиционно настроены».


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Приговорить директора турфирмы к 5,5 годам в колонии предложила помощник прокурора Бердска Сеть ресторанов в Санкт-Петербурге: выбирайте лучшее Как бороться с этими вандалами?!

(1) Комментарий

  1. Гость

    А ведь пролезет. Выберут наши «добренькие» граждане! Как в своё время понавыбирали всяких певиц-ртом максаковых, решал вороненковых и прочих артистов цЫрка! Тьфу! :(

    Thumb up 4 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Новогодняя акция!
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика