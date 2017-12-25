44,9 млн рублей составляет долг по налогам жителей Бердска

Бердчане не слишком активно платят имущественные налоги. Те, кто не успел сделать обязательный платеж до 1 декабря, автоматически относится в разряд должников. И таких в Бердске немало. Общий долг бердчан по налогам составляет 44,9 млн рублей.

Как рассказала начальник Искитимской межрайонной налоговой инспекции Елена Перемитина, на 15 декабря собираемость налогов в Бердске составила 67,3%. Это на 3,1% выше, чем в Новосибирске, но на 1,1% ниже, чем в соседнем Искитиме.

— Сознательность у жителей города Бердска есть, но, тем не менее, все-таки почти третья часть населения добровольно налог не уплатила. Поэтому начинаем принудительное взыскание, — предупредила Перемитина.

Впрочем, в последнюю неделю декабря должники еще успевают оплатить налоги с минимальными негативными последствиями.

— Пока нет никаких препятствий для уплаты налогов. Есть только пеня. Но оплатить налог можно без больших потерь. Пока, — отметила Елена Перемитина.