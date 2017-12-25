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Стартовал конкурс «Бердская красавица-2019»

Ждем от участниц две фотографии: одну в полный рост, вторую — портретный снимок. Итогом станет – большой календарь на 2019 год.

25.12.2017 5 коммент.

Приглашаем бердчанок участвовать в следующем этапе. Конкурс продлится весь 2018 год, в конце которого будут подведены итоги. Свои фотографии вы можете присылать на электронную почту bkurer@mail.ru с пометкой «Бердская красавица-2019 ».
Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы уточняйте по тел. 2-15-51.

Стартовал конкурс «Бердская красавица 2019»

Алена Ильина

Стартовал конкурс «Бердская красавица 2019»

Ксения Лунёва

Стартовал конкурс «Бердская красавица 2019»

Екатерина Эйрих


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(5) Комментариев

  1. Moris

    шёл 2017 год…

    Thumb up 9 Thumb down 1

    • a.danilov

      да уже лет 5-6 подряд так.
      В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
      После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
      Отсюда и название.

      Thumb up 0 Thumb down 5

  2. Аноним

    А почему только женщины?

    Thumb up 5 Thumb down 1

  3. Аноним

    Даёшь конкурс Бердский красавец!!!

    Thumb up 19 Thumb down 0

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