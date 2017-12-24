Зима торжествует в лесу Бердска

Ровно неделя осталась до прихода Нового года в Бердск. Погода благоволит нам: днем -8, снежок нападал за минувшие дни… Настоящая зима торжествует на просторах — лесах и берегах — Бердска. Завтра начнется последняя неделя 2017 года. Для каждого этот год был разным: успешным и не очень, радостным и грустным, счастливым и печальным… 2017-й становится нашим опытом и нашим прошлым. Обдумать планы на новый год можно во время прогулки по бердскому лесу — там думается очень легко … Простые фото простого леса, снятые на смартфон, вам, дорогие читатели в подарок. Удачной недели! Все будет хорошо!

Погода до 31 декабря будет комфортной и снежной, в середине недели даже будет +1. А 31 декабря нас ожидает -14 градусов днем и -19 ночью.