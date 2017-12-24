Путин: России нужны перемены и честное обозначение нерешенных проблем

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XVII съезда партии «Единая Россия», отметил, что сейчас страна вышла из рецессии. «Мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, на рост производительности труда, мы должны таргетировать бедность. Кардинально изменить такое положение дел крайне важно»,— заявил президент, пишет Коммерсантъ.

«Что для этого необходимо сделать? Нужно создать новый рынок труда, гибкую современную систему профессионального образования»,— подчеркнул Владимир Путин.

«При этом, конечно, надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательств дел. А все, что удалось сделать — это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития»,— заявил президент.

Господин Путин также отметил «необратимость достижений и перемен». «Это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста благополучия граждан»,— приводит пресс-служба Кремля слова Владимира Путина.