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Поддержал выдвижение Путина в президенты врио губернатора Новосибирской области

Андрей Травников и лидер новосибирских единороссов Валерий Ильенко видят в этом перспективу для России — рост экономики и народосбережение.

24.12.2017 Фото: Кремлин.ру 9 коммент.

Поддержал выдвижение Путина в президенты врио губернатора Новосибирской области

Владимир Путин на съезде партии власти

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия», прошедшем 23 декабря.

Президент призвал «действовать ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня».

— Главная особенность выступления президента – перспектива. Благодаря ей формируются задачи на следующий год, а также на 5-10 лет вперед. Безусловно, будут продолжены те проекты, которые уже запущены: это создание мест в дошкольных учреждениях, строительство и реконструкция школ, расселение из аварийного жилья. Но, в том числе, даны новые ориентиры — на развитие экономики, промышленности, индустрии, на народосбережение, как сказал президент, на поддержку молодых семей, что очень необходимо. Я думаю, что молодые новосибирцы в первую очередь ждут именно этих решений, — отметил Андрей Травников.

При этом Владимир Путин заметил, что «самое главное — это уметь объяснить нашим людям, что и для чего делается, и на что мы рассчитываем». «Тогда люди точно нас будут поддерживать и точно совершенно можно будет на них опираться. А если у нас чего-то не получается, то надо ясно и откровенно сказать: «Да, мы хотели так, но получилось иначе, мы видим это и будем исправлять, при вашей поддержке и с вашей помощью».

— За каждыми обещаниями, особенно такой мощной политической силы как «Единая Россия», должен быть конкретный план действий и программа тех задач и целей, которые озвучиваются публично. И самое главное событие съезда то, что партия «Единая Россия» поддерживает Владимира Путина как кандидата в президенты и будет активно участвовать в подготовке и проведении выборов для того, чтобы обеспечить их полную легитимность и прозрачность, — прокомментировал Андрей Травников.

Валерий Ильенко, секретарь новосибирского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, тоже прокомментировал съезд, который завершился в Москве в субботу.

— Я присутствовал на 16 съездах, но сегодня был исторический. Конечно же, самое главное, что произошло на съезде, то, что было объявлено о поддержке кандидата в президенты Владимира Путина. Задачи, которые поставлены, вне всякого сомнения, будут выполнены. Напомню, что у нас также пройдут выборы губернатора. Нам необходимо провести выборы на высочайшем уровне и показать консолидацию общества, это наша основная задача, — подчеркнул Валерий Ильенко.


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(9) Комментариев

  1. Энди

    Что-то ни народосбережения, ни роста экономики вовсе не видать. :-D

    Thumb up 8 Thumb down 3

    • Человек

      Энди — а вы знаете такую поговорку:»Хорошее надо ждать годами,а плохое приходит быстро и когда его совсем не ждёшь.» Вот тогда терпение и труд всё перетрут.Так что,надо иметь терпение,а не Майдан,который видите чем закончился у наших бывших друзей на западе.
      Человек — против НА и пров — в *IN LOVE*

      Thumb up 2 Thumb down 10

      • ФАГ

        Это стоило ожидать. Кто ставил на губернаторство, тому и песню петь. Где человеку знать, что даже рабы не терпят. Наглядно Спартак, а по миру тысячи бунтов, восстаний. Терпеть призывают холопы и прислужники богатеев-воров. На майдан поднимаются, когда жизнь невмоготу, когда моченьки нет, когда выше сил человеческих.
        Тут ничего интересного: холоп поддерживает выдвижение хозяина, барина.
        Человеку можно простить, авторитарное мышление над ним довлеет. Хорошо над его мозгами поработала власть, поэтому и принимает всё на веру, ничего не надо доказывать: слушай и принимай … .

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  2. Мнение

    Да всё верно! *OK* *THUMBS UP*
    Нормальные люди все поддерживают Путина и будут голосовать за него.

    А здешние нытики — они всегда ноют о том, как всё плохо вокруг, на них не стоит обращать внимания. :-! :-!

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  3. Аноним

    Да!? А алигархи не ждут!? Перетрут что? Народонаселение. Вы или дурак или тупой. Дети есть? Учится не пробовали?

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  4. Энди

    Смена власти=ухудшению жизни? И что же получается,если плохо,то жить по принципу,лучше пусть плохо,но это «плохо» мы уже знаем,чем вдруг станет ещё хуже и мы не знаем в чем и насколько?
    Это не мои слова.
    Много общаюсь на форумах про политику.
    И против ВВП уже 64%.
    Надоело уже писать сюда- всё трётся неведомо кем.

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  5. Аноним

    Человекошаман уговаривает потерпеть еще несколько десятков лет , забывая что Путин обещал «всё хорошее» именно в очередной текущий президентский срок… уж 18 лет прошло, а он всё обещает обещать ))
    Мария Лондон — к выборам Путин обещает царские подачки:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=aTqRleEUMEY
    впрочем, Травникова вполне можно понять — лично он только при Путине надежно сможет стать губернатором, а там и на федеральный уровень перейти ….Кто ж не любит власть всласть..))))

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  6. Поросёнок Пётр

    Да, товарищ Травников, понимаю, партийная дисциплина, но, поддерживайте своего Путина молча, без лицемерных слов про рост экономики и народосберижение.

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