Поддержал выдвижение Путина в президенты врио губернатора Новосибирской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия», прошедшем 23 декабря.

Президент призвал «действовать ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня».

— Главная особенность выступления президента – перспектива. Благодаря ей формируются задачи на следующий год, а также на 5-10 лет вперед. Безусловно, будут продолжены те проекты, которые уже запущены: это создание мест в дошкольных учреждениях, строительство и реконструкция школ, расселение из аварийного жилья. Но, в том числе, даны новые ориентиры — на развитие экономики, промышленности, индустрии, на народосбережение, как сказал президент, на поддержку молодых семей, что очень необходимо. Я думаю, что молодые новосибирцы в первую очередь ждут именно этих решений, — отметил Андрей Травников.

При этом Владимир Путин заметил, что «самое главное — это уметь объяснить нашим людям, что и для чего делается, и на что мы рассчитываем». «Тогда люди точно нас будут поддерживать и точно совершенно можно будет на них опираться. А если у нас чего-то не получается, то надо ясно и откровенно сказать: «Да, мы хотели так, но получилось иначе, мы видим это и будем исправлять, при вашей поддержке и с вашей помощью».

— За каждыми обещаниями, особенно такой мощной политической силы как «Единая Россия», должен быть конкретный план действий и программа тех задач и целей, которые озвучиваются публично. И самое главное событие съезда то, что партия «Единая Россия» поддерживает Владимира Путина как кандидата в президенты и будет активно участвовать в подготовке и проведении выборов для того, чтобы обеспечить их полную легитимность и прозрачность, — прокомментировал Андрей Травников.

Валерий Ильенко, секретарь новосибирского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, тоже прокомментировал съезд, который завершился в Москве в субботу.

— Я присутствовал на 16 съездах, но сегодня был исторический. Конечно же, самое главное, что произошло на съезде, то, что было объявлено о поддержке кандидата в президенты Владимира Путина. Задачи, которые поставлены, вне всякого сомнения, будут выполнены. Напомню, что у нас также пройдут выборы губернатора. Нам необходимо провести выборы на высочайшем уровне и показать консолидацию общества, это наша основная задача, — подчеркнул Валерий Ильенко.