Поддержал выдвижение Путина в президенты врио губернатора Новосибирской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия», прошедшем 23 декабря.
Президент призвал «действовать ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня».
— Главная особенность выступления президента – перспектива. Благодаря ей формируются задачи на следующий год, а также на 5-10 лет вперед. Безусловно, будут продолжены те проекты, которые уже запущены: это создание мест в дошкольных учреждениях, строительство и реконструкция школ, расселение из аварийного жилья. Но, в том числе, даны новые ориентиры — на развитие экономики, промышленности, индустрии, на народосбережение, как сказал президент, на поддержку молодых семей, что очень необходимо. Я думаю, что молодые новосибирцы в первую очередь ждут именно этих решений, — отметил Андрей Травников.
При этом Владимир Путин заметил, что «самое главное — это уметь объяснить нашим людям, что и для чего делается, и на что мы рассчитываем». «Тогда люди точно нас будут поддерживать и точно совершенно можно будет на них опираться. А если у нас чего-то не получается, то надо ясно и откровенно сказать: «Да, мы хотели так, но получилось иначе, мы видим это и будем исправлять, при вашей поддержке и с вашей помощью».
— За каждыми обещаниями, особенно такой мощной политической силы как «Единая Россия», должен быть конкретный план действий и программа тех задач и целей, которые озвучиваются публично. И самое главное событие съезда то, что партия «Единая Россия» поддерживает Владимира Путина как кандидата в президенты и будет активно участвовать в подготовке и проведении выборов для того, чтобы обеспечить их полную легитимность и прозрачность, — прокомментировал Андрей Травников.
Валерий Ильенко, секретарь новосибирского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, тоже прокомментировал съезд, который завершился в Москве в субботу.
— Я присутствовал на 16 съездах, но сегодня был исторический. Конечно же, самое главное, что произошло на съезде, то, что было объявлено о поддержке кандидата в президенты Владимира Путина. Задачи, которые поставлены, вне всякого сомнения, будут выполнены. Напомню, что у нас также пройдут выборы губернатора. Нам необходимо провести выборы на высочайшем уровне и показать консолидацию общества, это наша основная задача, — подчеркнул Валерий Ильенко.
Что-то ни народосбережения, ни роста экономики вовсе не видать.
8 3
Энди — а вы знаете такую поговорку:»Хорошее надо ждать годами,а плохое приходит быстро и когда его совсем не ждёшь.» Вот тогда терпение и труд всё перетрут.Так что,надо иметь терпение,а не Майдан,который видите чем закончился у наших бывших друзей на западе.
Человек — против НА и пров — в
2 10
Это стоило ожидать. Кто ставил на губернаторство, тому и песню петь. Где человеку знать, что даже рабы не терпят. Наглядно Спартак, а по миру тысячи бунтов, восстаний. Терпеть призывают холопы и прислужники богатеев-воров. На майдан поднимаются, когда жизнь невмоготу, когда моченьки нет, когда выше сил человеческих.
Тут ничего интересного: холоп поддерживает выдвижение хозяина, барина.
Человеку можно простить, авторитарное мышление над ним довлеет. Хорошо над его мозгами поработала власть, поэтому и принимает всё на веру, ничего не надо доказывать: слушай и принимай … .
1 0
Да всё верно!
Нормальные люди все поддерживают Путина и будут голосовать за него.
А здешние нытики — они всегда ноют о том, как всё плохо вокруг, на них не стоит обращать внимания.
2 10
Да!? А алигархи не ждут!? Перетрут что? Народонаселение. Вы или дурак или тупой. Дети есть? Учится не пробовали?
8 2
Смена власти=ухудшению жизни? И что же получается,если плохо,то жить по принципу,лучше пусть плохо,но это «плохо» мы уже знаем,чем вдруг станет ещё хуже и мы не знаем в чем и насколько?
Это не мои слова.
Много общаюсь на форумах про политику.
И против ВВП уже 64%.
Надоело уже писать сюда- всё трётся неведомо кем.
8 2
Человекошаман уговаривает потерпеть еще несколько десятков лет , забывая что Путин обещал «всё хорошее» именно в очередной текущий президентский срок… уж 18 лет прошло, а он всё обещает обещать ))
Мария Лондон — к выборам Путин обещает царские подачки:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=aTqRleEUMEY
впрочем, Травникова вполне можно понять — лично он только при Путине надежно сможет стать губернатором, а там и на федеральный уровень перейти ….Кто ж не любит власть всласть..))))
5 2
Да, товарищ Травников, понимаю, партийная дисциплина, но, поддерживайте своего Путина молча, без лицемерных слов про рост экономики и народосберижение.
6 0
1 0