Снизить уровень нищеты с 14% до 7% в России за шесть лет призывает министр труда

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в России необходимо снизить уровень бедности до 7-8%. По его словам, этого можно достичь за 6-7 лет. «Я считаю, что мы должны в течение, может быть, 6-7 лет выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с нынешних параметров между 13% и 14% до не более чем 8-9%, а даже до 7-8%»,— сказал он в кулуарах съезда «Единой России», пишет Коммерсантъ.

Ранее глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что 20,3 млн человек в России живут за чертой бедности. Осенью аналитический центр при правительстве выяснил, что шестая часть всех работающих россиян не может обеспечить себя и свои семьи. Росстат же утверждал, что число бедных россиян с доходом ниже прожиточного минимума по данным за первое полугодие 2017 года составляет 21,1 млн человек.