Снизить уровень нищеты с 14% до 7% в России за шесть лет призывает министр труда

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на фоне этой новости очень нравится очередное сообщение из США ,где Трамп выполнил одно из главных своих обещаний : существенно снизил налог на прибыль предприятий,с 35 процентов до 21.
это только у нас можно целых 18 лет только обещать улучшить жизнь народу и оживить экономику..))
В первую очередь это дает резкое улучшение инвестиционнй привлекательности территории США, что приведет к притоку капиталов и создаст предпосылки для возвращения рабочих мест в Штаты.
Но есть и еще один момент, который серьезно ухудшает положение государств-бензоколонок типа Саудовской Аравии, Венесуэлы, Нигерии или России. Ожидается, что существенное снижение налогов стимулирует сланцевую добычу в связи с повышением ее рентабельности, а это снова запустит механизм перенасыщения рынка углеводородов, давя на цены и делая американский экспорт в Европу нефти и газа более привлекательным и выгодным.
Россия уже не сможет ограничивать добычу нефти -газа, как прежде при соглашении с ОПЕК, чтобы держать приемлемые цены на них, это будет совсем нерентабельно..
Падение цен и предложение США может стать стимулом для ужесточения позиции Евросоюза по российским обходным проектам вокруг Украины — в первую очередь Северного потока-2. Тогда положение Газпрома станет совершенно критическим с учетом того, что 31 декабря 18 года заканчивается текущий транзитный договор с Украиной.
Что будет придумывать Путин,где и какую очередную войну за нефть затеет, наподобие «операции в Сирии» ? ))
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Ну это здорово.Сланцевая революция и все такое.
И когда распродажа стратегических запасов нефти в сша?
Ну тех что закачивали в пустоты в 80-х?
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Это кажется 700 миллионов барелей?
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Могут без призывов делать? или обязательно надо митинговать?!
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А куда деть лишних, не вписавшихся в установленные «хорошие» проценты? Неужели…? Да? Я правильно понял….?
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Президент РФ Владимир Путин назвал унизительными масштабы бедности в нашей стране и призвал снизить этот уровень. Об этом глава государства заявил, выступая на XVII съезде партии «Единая Россия».
https://www.kp.ru/online/news/2972405/
т.е. признать это собственным «достижением» за все 18 лет президент постеснялся ? ну да, сдирать с самого себя нимб все равно что кожу живьем ..)
в 2000-м году в России было, по-моему, 9 долларовых миллиардеров, а сейчас их 89. То есть этот нефтяной дождь, который пролился на нашу страну, перераспределился так парадоксально, что появилось огромное количество нищих. Мы за 25 лет построили классовое общество, где деньги сосредоточились в карманах узкой группы лиц.
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А вот взять свежие данные Росстата — промышленное производство упало на 3,6%. А банки за 11 месяцев показали прибыль в 870 миллиардов рублей. Откуда прибыль? С января по октябрь 29% наших граждан взяли кредиты на 4,8 триллиона рублей. И эти кредиты взяли небогатые люди, которые погашают их из своих маленьких зарплат и пенсий… То есть людей загнали в долговую яму к банкирам, которые показывают сумасшедшие прибыли, а производство, работающее на население, оказалось без денег. Такая экономическая система не может быть устойчивой, она должна взорваться, рухнуть. Так или иначе.
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К Набиуллиной пусть обратится — завтра отрапортует что уровень бедности, на фоне снижения инфляции снизился вдвое
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