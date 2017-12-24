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Пьяную авиадебоширку сняли с рейса в аэропорту Новосибирска

Суд приговорил ее к штрафу за хулиганство на борту самолета, что представляло опасность для других пассажиров.(ВИДЕО, ФОТО)

24.12.2017 Фото: УТ МВД по СФО, Один комментарий

Пьяную авиадебоширку сняли с рейса в аэропорту Новосибирска

Пьяная пассажирка махала руками и ругалась матом

Пассажирка авиарейса «Екатеринбург-Новосибирск–Хабаровск» привлечена к административной ответственности в субботу, 23 декабря.

«Обской городской суд, рассмотрев материалы дела по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», в отношении авиапассажирки, нарушившей общественный порядок на борту воздушного судна, назначил наказание в виде штрафа», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво пассажирку авиарейса «Екатеринбург-Новосибирск–Хабаровск», которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что пьяная женщина размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью. Подобное поведение представляло опасность для остальных пассажиров и ставило под угрозу продолжение полета. Для обеспечения безопасности представители авиакомпании были вынуждены отказать нарушительнице в перелете.

Пьяную авиадебоширку сняли с рейса в аэропорту НовосибирскаВидео УТ МВД по СФО


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(1) Комментарий

  1. Архыз Карачинович

    Тоже мне наказание… В Сингапуре прописали бы пару десятков горячих по филейным частям

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