Пьяную авиадебоширку сняли с рейса в аэропорту Новосибирска

Пассажирка авиарейса «Екатеринбург-Новосибирск–Хабаровск» привлечена к административной ответственности в субботу, 23 декабря.

«Обской городской суд, рассмотрев материалы дела по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», в отношении авиапассажирки, нарушившей общественный порядок на борту воздушного судна, назначил наказание в виде штрафа», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво пассажирку авиарейса «Екатеринбург-Новосибирск–Хабаровск», которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что пьяная женщина размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью. Подобное поведение представляло опасность для остальных пассажиров и ставило под угрозу продолжение полета. Для обеспечения безопасности представители авиакомпании были вынуждены отказать нарушительнице в перелете.

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