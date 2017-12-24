Пьяную авиадебоширку сняли с рейса в аэропорту Новосибирска
Поддержал выдвижение Путина в президенты врио губернатора Новосибирской области
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Снизить уровень нищеты с 14% до 7% в России за шесть лет призывает министр труда
Труп пропавшей без вести студентки нашли в сумке у пляжа «Бумеранг» в Новосибирске
Стюардесса выпала из самолета на перрон во Внуково
Пострадали два пассажира маршрутки в ДТП с пьяным водителем Toyota Mark II в Бердске
Стрелял в себя 18-летний убийца Карины Залесовой в колонии Новосибирска
«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ограничить двумя сроками в жизни пребывание на посту президента предложил Зюганов