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Стюардесса выпала из самолета на перрон во Внуково

Бортпроводница поскользнулась во время закрытия задней двери лайнера авиакомпании Utair.

24.12.2017 Фото: Wikimedia Commons Нет комментариев

Стюардесса выпала из самолета на перрон во Внуково

Стюардесса Utair госпитализирована после падения из самолета на перрон во Внукове

Стюардессу авиакомпании Utair госпитализировали после падения из самолета на перрон столичного аэропорта Внуково. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали», — сказали в пресс-службе.

Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку, отметили в пресс-службе.

 


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